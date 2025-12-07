به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قدیری، دانشجوی دانشگاه آزاد و دبیر انجمن اسلامی، در مراسم روز دانشجو با انتقاد از وضعیت خدمات شهری در تهران، خطاب به شهردار پایتخت گفت: تهران مدام بزرگ‌تر و متراکم‌تر می‌شود، اما کیفیت خدمات شهری در همان سطح باقی مانده است. وضعیت آلودگی هوا و شلوغی مترو از جمله مسائلی است که زندگی روزمره دانشجویان را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است.

وی با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در بحران‌ها اظهار کرد: در جریان آنچه از آن به عنوان «جنگ ۱۲ روزه» یاد می‌شود، پایتخت کشور سخت‌ترین ساعات خود را سپری کرد و بی‌برنامگی و سوءمدیریت یکی از مهم‌ترین پرسش‌های جدی افکار عمومی است.

قدیری تأکید کرد: مهم‌ترین سوال امروز این است که جایگاه دانشجو در تصمیم‌سازی‌های شهری کجاست. این پرسش‌ها سیاسی و عجیب نیستند، بلکه از متن زندگی روزمره ما می‌آیند. امروز وقت شعارهای مبهم نیست، بلکه زمان آن است که مشکلات به شکل دقیق و شفاف روی میز گذاشته شود و هر مسئولی که در جایگاه تصمیم‌گیری قرار دارد، پاسخ روشن بدهد؛ چه شهردار باشد، چه استاندار، چه وزیر و چه رئیس‌جمهور.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان با تأکید بر نقش مطالبه‌گری دانشجویان گفت: ما به‌دنبال درگیری نیستیم، بلکه پاسخ می‌خواهیم. حق داریم بدانیم برنامه مدیریت شهری برای قابل‌تحمل‌تر کردن زندگی چیست و چه زمانی نظر دانشجو و جوان جدی گرفته می‌شود. اگر دانشگاه بی‌صدا شود، جامعه نیز دیر یا زود خاموش خواهد شد.

وی ادامه داد: دانشجو باید بپرسد، نقد کند و کوتاه نیاید، چراکه اگر مطالبه‌گری نباشد، هیچ چیز بهتر نخواهد شد. روز دانشجو برای یادآوری همین نکته است اما این مطالبه‌گری نباید به همین روز محدود شود و باید نشست‌ها و مراسم‌ها خروجی واقعی داشته باشند.

قدیری با اشاره به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور تصریح کرد: امسال روز دانشجو را در حالی برگزار می‌کنیم که جامعه با چالش‌های جدی همچون تورم، بحران اقتصادی، مشکلات مسکن، وضعیت حمل‌ونقل شهری، کیفیت خدمات شهری، آینده شغلی مبهم و احساس نادیده گرفته شدن جوانان در سیاست‌گذاری‌ها مواجه است.

وی در پایان گفت: از همه دانشجویان می‌خواهم نه فقط امروز، بلکه هر روز دانشگاه را زنده نگه دارند؛ با اندیشه‌هایی در جهت منافع ملی، پرسش‌های منطقی، گفت‌وگوهای محترمانه و نقد منصفانه از مسئولان. تا زمانی که فساد در ساختار شهرداری‌ها خشک نشود، هیچ پروژه‌ای از حمل‌ونقل تا مسکن به نفع مردم به سرانجام نخواهد رسید و این موضوع باید با صدای بلند پذیرفته شود.

قدیری در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد: خطاب من تنها به شهردار تهران نیست، بلکه همه مسئولان کشور را مخاطب قرار می‌دهم. عمل به فرمایشات رهبری باید در اولویت همه مدیران باشد و کشور نیازمند مسئولان انقلابی و پاسخگو است.