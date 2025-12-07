به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا حسنیآهنگر صبح امروز (۱۶ آذر ۱۴۰۴) در همایش «سربازان عصر ظهور» که به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار شد، اظهار داشت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ۱۵ نفر از دانشجویان این دانشگاه در ردههای عملیاتی به شهادت رسیدند و دو تن از استادان به نامهای عسگری و عباسی نیز به فیض شهادت نائل شدند.
وی با انتقاد از الگوگیری دانشگاههای کشور از مدلهای غربی، تصریح کرد: دانشگاه تهران بهعنوان اولین دانشگاه کشور، الگوی دانشگاه نیویورک را دارد و تقریباً همه دانشگاههای ما در زمره «مکتب تقلیدی» هستند. حضرت امام خمینی (ره) دانشگاه را مبدأ همه تحولات میدانستند و ایجاد تحول در دانشگاه مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) افزود: مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب و مکتبی که رهبر معظم انقلاب آن را هدایت و تأیید فرمودند، برنامه جامع دانشگاه در حال اجراست.
سردار حسنیآهنگر در تشریح توانمندیهای دانشگاه گفت: این دانشگاه دارای ۳۲ پژوهشکده و دانشکده، ۹۱ مرکز علم و فناوری، ۴۳۰ عضو هیئت علمی و حدود ۴۲۰۰ دانشجو است که ۶۵۰ نفر در ۵۳ رشته دکتری، ۲۹۰۰ نفر در ۵۶ رشته کارشناسی ارشد و حدود ۲۰۰ نفر در دوره ارشد پیوسته در گرایشهای مورد نیاز سپاه و کشور تحصیل میکنند. همچنین ۲۱ آزمایشگاه مرجع در حوزههای هوافضا، موشکی، دریایی، کوانتوم و زیستفناوری در این دانشگاه فعال است.
وی با تأکید بر مأموریت ویژه پاسداری از انقلاب اسلامی، اظهار داشت: در دانشگاههای کشور نظام تربیتی برای تربیت سرمایه انسانی مبتنی بر نیاز انقلاب اسلامی وجود ندارد و ما این خلأ را پر میکنیم. مدل تربیتی، آموزشی و پژوهشی مسئلهمحور مبنای کار ماست و هنوز به زیستبوم کامل آن نرسیدهایم اما در مسیر آن هستیم.
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) در پایان خاطرنشان کرد: جذب دانشجو کاملاً هدفمند و بر اساس نظام مسائل سپاه و انقلاب اسلامی انجام میشود؛ برای اساتید نقشه راه پنجساله تدوین شده و محور رساله دانشجویان تا ترم دوم مشخص میشود. ما درگیر جنگ ترکیبی هستیم که در دفاع مقدس ۱۲ روزه، لایه سخت آن برجسته شد؛ لذا نقشه راه دانشگاه در حوزه جنگ ترکیبی نیز بر همین اساس تصویب و در حال اجراست.
