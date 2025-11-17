به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر چهاردهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی موسوم به «تیتر ۱۴» با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون فرهنگی و دانشجویی و دیگر مسئولان و مدیران ارشد این وزارتخانه رونمایی شد.

محمدرضا ظفرقندی در حاشیه رونمایی از این پوستر با تأکید بر اینکه کار فرهنگی دانشگاه‌ها یک کار زیربنایی و ضروری برای رشد حرکت دانشجویی است، خاطرنشان کرد: اگر به ابعاد فرهنگی در سطح دانشگاه‌ها توجه نکنیم و دانشجوی فارغ‌التحصیل تک‌بُعدی تحویل جامعه دهیم، نمی‌توانیم به اهداف موردنظر دست یابیم. انتظار این است که یک دانشجو در همه ابعاد فرهنگی به رشد و بالندگی لازم دست یابد.

وی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره تیتر ۱۴ به میزبانی وزارت بهداشت، اظهار کرد: بدون شک برگزاری این جشنواره‌ها باعث رشد و ارتقای پویایی و خلاقیت دانشجویان می‌شود و فکر می‌کنم تنوع و کیفیت نشریات دانشجویی نشان از پیشرفت دانشجویان، امید، انگیزه و بانشاط بودن این نسل است.

وزیر بهداشت یکی از اهداف اصلی دانشگاه‌ها در مسیر فعالیت‌های فرهنگی را تنوع‌بخشی و ارتقای کیفی نشریات دانشجویی دانست و گفت: باید در مسیر رشد و تربیت یک دانشجوی چندبُعدی تلاش کنیم.

ظفرقندی خاطرنشان کرد: بدون شک پویایی و رشد دانشجویان صرفاً با برگزاری کلاس و درس حاصل نمی‌شود و یک دانشجوی کامل، دانشجویی است که در همه حوزه‌های اخلاقی، فرهنگی و حرفه‌ای رشد متوازنی داشته باشد. به‌خصوص در حوزه سلامت که نیاز است دانشجویان علوم پزشکی در کنار کسب علم و تحصیل، به فعالیت‌های فرهنگی روی آورند.

وی با اشاره به اقدام تحسین‌برانگیز نسبت به انتخاب شعار جشنواره تیتر ۱۴ با عنوان «تا پای جان برای ایران» اظهار کرد: تعلق ملی نیاز ضروری است که دانشجویان ما باید همواره آن را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند که متأسفانه گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرد.

به گفته وزیر بهداشت، نیاز است دانشجویان بدانند در چه فرهنگ، تاریخ و ریشه‌ای و در چه کشوری، با چه مردمانی و با چه جانفشانی‌هایی به اینجا رسیده‌اند و طبیعتاً با آگاهی نسبت به این مسائل، مسئولیت‌پذیری آنها در قبال حفظ کشور، تعلق به وطن و خدمت به مردم افزایش می‌یابد.

ظفرقندی در پایان با بیان اینکه برگزاری این رویداد فرهنگی می‌تواند باعث شور و نشاط فراوان در میان دانشجویان شود، افزود: نشریات دانشجویی در دانشگاه‌ها همانند یک دماسنج هستند که نشان می‌دهند دانشگاه به لحاظ فعالیت‌های فرهنگی و افزایش سطح نشاط و امید در چه سطحی قرار دارد و بی‌شک این جشنواره و این‌گونه اقدامات فرهنگی می‌تواند یک حرکت رو به جلو برای دانشگاه‌ها باشد.