به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطانمحمدی، ظهر دوشنبه در نشست خبری از بهره‌برداری فاز اول طرح شهیدان کریمی در تاریخ ولادت حضرت زهرا (س) خبر داد و گفت: این طرح شامل تقاطع شهید پیرمحمدی و پل رمپ جهتی انصارالمهدی (عج) است.

وی با اشاره به اهداف این طرح، تصریح کرد: هدف از اجرای طرح شهیدان کریمی ارتقای کیفیت خدمات شهری، توسعه پایدار و کاهش معضلات ترافیکی با افزایش ایمنی و سهولت دسترسی به مناطق مختلف شهر است.

شهردار زنجان با بیان اینکه پروژه شهیدان کریمی از دو سال پیش طراحی شده است، اظهار کرد: این پروژه با رویکرد فازبندی مدیریت می‌شود تا هر فاز پس از تکمیل به بهره‌برداری برسد و شهروندان بتوانند در زودتر از آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه فاز اول این پروژه نقطه آغازی برای توسعه فازهای بعدی و سایر پروژه‌های شهری است، عنوان کرد: هم‌افزایی و همکاری سایر دستگاه‌ها پیشرفت پروژه‌ها را تسریع می‌کند و مدیریت شهری را بهبود می‌بخشد.

سلطانمحمدی بر توجه ویژه به توسعه غرب شهر و توزیع متوازن خدمات شهری تأکید کرد و افزود: طرح‌های مهم این منطقه شامل زیرساخت‌های مهمی همچون شهرک صنعتی، آرامستان، منطقه آزاد تجاری و مسکن ملی است.

وی همچنین به تأثیرات اقتصادی جنگ ۱۲ روزه بر درآمدهای شهرداری و پروژه‌های عمرانی اشاره و خاطرنشان کرد: این جنگ آثار اقتصادی را بر کشور تحمیل کرد و درآمدهای شهرداری را تحت تأثیر قرار داد اما تلاش شده تا تأمین منابع به گونه‌ای باشد که خللی در ارائه خدمات شهری ایجاد نشود.

شهردار زنجان هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همکاری پیمانکاران در اجرای پروژه‌های شهری را مهم خواند و گفت: کاهش چالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.