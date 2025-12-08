  1. استانها
سلطانمحمدی: فاز اول طرح شهیدان کریمی روز مادر افتتاح می‌شود

زنجان- شهردار زنجان گفت: فاز نخست پروژه شهیدان کریمی همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطانمحمدی، ظهر دوشنبه در نشست خبری از بهره‌برداری فاز اول طرح شهیدان کریمی در تاریخ ولادت حضرت زهرا (س) خبر داد و گفت: این طرح شامل تقاطع شهید پیرمحمدی و پل رمپ جهتی انصارالمهدی (عج) است.

وی با اشاره به اهداف این طرح، تصریح کرد: هدف از اجرای طرح شهیدان کریمی ارتقای کیفیت خدمات شهری، توسعه پایدار و کاهش معضلات ترافیکی با افزایش ایمنی و سهولت دسترسی به مناطق مختلف شهر است.

شهردار زنجان با بیان اینکه پروژه شهیدان کریمی از دو سال پیش طراحی شده است، اظهار کرد: این پروژه با رویکرد فازبندی مدیریت می‌شود تا هر فاز پس از تکمیل به بهره‌برداری برسد و شهروندان بتوانند در زودتر از آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه فاز اول این پروژه نقطه آغازی برای توسعه فازهای بعدی و سایر پروژه‌های شهری است، عنوان کرد: هم‌افزایی و همکاری سایر دستگاه‌ها پیشرفت پروژه‌ها را تسریع می‌کند و مدیریت شهری را بهبود می‌بخشد.

سلطانمحمدی بر توجه ویژه به توسعه غرب شهر و توزیع متوازن خدمات شهری تأکید کرد و افزود: طرح‌های مهم این منطقه شامل زیرساخت‌های مهمی همچون شهرک صنعتی، آرامستان، منطقه آزاد تجاری و مسکن ملی است.

وی همچنین به تأثیرات اقتصادی جنگ ۱۲ روزه بر درآمدهای شهرداری و پروژه‌های عمرانی اشاره و خاطرنشان کرد: این جنگ آثار اقتصادی را بر کشور تحمیل کرد و درآمدهای شهرداری را تحت تأثیر قرار داد اما تلاش شده تا تأمین منابع به گونه‌ای باشد که خللی در ارائه خدمات شهری ایجاد نشود.

شهردار زنجان هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همکاری پیمانکاران در اجرای پروژه‌های شهری را مهم خواند و گفت: کاهش چالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.

