بازدید از موزه ملک برای دانشجویان و اساتید رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوراکیان رئیس کتابخانه موزه ملی ملک ضمن تبریک روز دانشجو گفت: این روز یادآور مسئولیتپذیری و نقش تاریخی جوانان در مسیر پیشرفت کشور است. کتابخانه و موزه ملی ملک نیز به عنوان نخستین موزه وقفی ایران، همواره خود را در کنار دانشگاهیان و مخاطبان جوان میبیند و تلاش میکند فضایی برای یادگیری فعال و آشنایی عمیقتر با میراث ایران فراهم کند.
وی ادامه داد: هدف از رایگانبودن بازدید، ایجاد فرصتی برای دانشجویان است تا بتوانند از نزدیک با گنجینههای تاریخی و فرهنگی ملک آشنا شوند. امیدواریم این حضور انگیزهای برای پژوهشهای علمی، مطالعات دانشگاهی و ارتباط بیشتر جوانان با تاریخ و هنر ایران باشد.
رئیس موزه ملک با اشاره به برنامههای جاری مجموعه گفت: در حال حاضر نمایشگاههای مهمی در موزه برپاست. نمایشگاه «آقا تختی» با ارائه اسناد، تصاویر و روایتهای کمتر دیدهشده از زندگی جهانپهلوان، یکی از پربازدیدترین نمایشگاههای این چند روز بوده است. همچنین نمایشگاه «فرنود هشت» آثار ارزشمند هنری از گنجینه آستان قدس رضوی که برای اولین بار در تهران به نمایش گذاشته شده است، فرصت مناسبی برای آشنایی دانشجویان با تاریخ ایران اسلامی فراهم میکند. ضمن اینکه نمایشگاه عکس شهدای ورزشکار جنگ دوازده روزه برپاست که روایتگر ورزشکارانی است که نام و یادشان در تاریخ ورزش کشور ماندگار شده است.
خوراکیان با دعوت از تمام دانشجویان و اساتید برای حضور و بازدید از موزه ملک تصریح کرد: نسل جوان بهترین مخاطب برای شناخت میراث فرهنگی کشور است. امیدواریم این اتفاق، فرصتی برای تماشای نزدیک تاریخ، تأمل در گذشته و الهامگیری برای آینده باشد.
