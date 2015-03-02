بازدید از نمایشگاه میراث مشترک ایران و عراق رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موزه ملی ملک از علاقه‌مندان و دوستداران فرهنگ، هنر و تاریخ دعوت می‌کند در واکنش به تخریب آثار تاریخی تمدن بین‌النهرین در موزه موصل کشور عراق، به مدت یک هفته از روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ خورشیدی به رایگان از نمایشگاه «میراث مشترک ایران و عراق به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک» و نیز تالارهای موزه‌ای این موقوفه فرهنگی بازدید کنند.

این نمایشگاه، بخشی از نخستین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق به شمار می‌آید. آن جلوه‌هایی از میراث مشترک ایران و عراق به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک در این نمایشگاه به نمایش درآمده است. نسخه‌های خطی، نقشه‌های تاریخی مبادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، عکس‌ها و سکه‌های تاریخی، بخش مهمی از این نمایشگاه را تشکیل می‌دهند. از دریچه تماشای این آثار می‌توان به تصویری از اشتراکات تمدنی کشورهای ایران و عراق از هزاره‌های گذشته تا امروز دست یافت.

کتابخانه و موزه ملی ملک هم‌زمان با تخریب آثار تاریخی تمدن بین‌النهرین در موزه موصل و در واکنش به این پدیده ناپسند، از دوستداران فرهنگ و تاریخ کشور دعوت می‌کنند به مدت یک هفته به رایگان به تماشای این جلوه‌های تمدنی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران بنشینند.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی است که اکنون در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر میدان مشق، خیابان ملل متحد» جای گرفته است. علاقه‌مندان برای بازدید از گنجینه می‌توانند هر روز به جز جمعه‌ها و تعطیلات رسمی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۱۵ (پنج‌شنبه‌ها تا ۱۵:۱۵) میهمان این موقوفه آستان قدس رضوی شوند.