۱۱ کشته و ۱۴ زخمی در تیراندازی در آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، سرتیپ اتلندا ماته، سخنگوی سرویس پلیس آفریقای جنوبی، گفت که ۱۰ قربانی در محل حادثه در ساولزویل، اتریجویل جان باختند و یک نفر دیگر بعداً در بیمارستان بر اثر جراحات ناشی از گلوله جان باخت، در حالی که ۱۴ نفر دیگر تحت درمان پزشکی هستند.

وی افزود که قربانیان شامل یک کودک سه ساله و دو نوجوان ۱۲ و ۱۶ ساله بودند.

به گفته پلیس آفریقای جنوبی، تیراندازی حدود ساعت ۴:۱۵ صبح به وقت محلی رخ داد، زمانی که حداقل سه فرد مسلح ناشناس به ساختمان حمله کرده و بدون هدف تیراندازی کردند.

مقامات هنوز انگیزه این حمله را تأیید نکرده‌اند. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد که تحقیقات فشرده‌ای در حال انجام است و از ساکنان خواست که هوشیار باشند زیرا پلیس به تلاش‌های خود برای دستگیری عاملان ادامه می‌دهد.