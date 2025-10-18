تیراندازی جمعی در «کیپ تاون» آفریقای جنوبی؛ ۷ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، پلیس محلی تایید کرد که ۷ مرد در تیراندازی جمعی در کیپ تاون واقع در آفریقای جنوبی، کشته شدند.

این حادثه در جاده R۵۳ در منطقه فیلیپی ایست، حومه منطقه کیپ فلتس در کیپ تاون رخ داد، جایی که ۷ مرد بین ۲۰ تا ۳۰ ساله در آنچه مقامات آن را «عمل خشونت‌آمیز» توصیف کردند، به ضرب گلوله کشته شدند.

طبق بیانیه‌ای که صبح امروز شنبه توسط سرویس پلیس آفریقای جنوبی (SAPS) منتشر شد، پلیس در کیپ غربی پس از تیراندازی، عملیات جستجوی گسترده‌ای را آغاز کرده است.

در این بیانیه آمده است: کارآگاهان وابسته به واحد جرایم جدی و خشونت آمیز به این پرونده اختصاص داده شده‌اند و در حال پیگیری هر سرنخ موجود برای شناسایی و دستگیری مسببان این حمله وحشیانه هستند.

انگیزه تیراندازی هنوز مشخص نیست و هیچ بازداشتی تا کنون صورت نگرفته است.