۹ کشته در تیراندازی در آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، براساس اعلام پلیش شهر معدنی راستنبرگ واقع در استان «نورث وست» آفریقای جنوبی، در پی تیراندازی جمعی در اقامتگاهی بیرون از این شهر، دست کم ۹ نفر کشته شدند.

براساس اعلام سخنگوی پلیس، اطلاعات اولیه حاکی از آن است که چند فرد مسلح متعلق به قبیله‌ای با گویش «سوتو» به روی چندین نفر با گویش «خوسایی» (از زبان‌های رسمی آفریقای جنوبی) آتش گشودند.

به گفته وی «در نتیجه این تیراندازی، هشت نفر بلافاصله کشته شدند و یک تن دیگر نیز در بیمارستان جان خود را از دست داد. همچنین هشت تن نیز زخمی شدند.»

تیراندازی‌های جمعی در آفریقای جنوبی به اتفاقی عادی بدل شده است به طوری که براساس تازه‌ترین آمار ملی جرم و جنایت، حد فاصل آوریل و ژوئن ۲۰۲۲، روزانه به طور متوسط حدود ۷۰ نفر در این کشور کشته شدند.