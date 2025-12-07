  1. هنر
۱۰۰ عروسک،‌ داستان کودکان جنگ ۱۲ روزه را روایت می‌کنند

در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، نمایش «آخرین لالایی» با مجموعه‌ای بیش‌از ۱۰۰ عروسک‌ دست‌ساز، مخاطبان را به دنیای قصه‌های ناتمام جنگ می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه سوره امید، اجرای هنری پرفورمنس «آخرین لالایی» به نویسندگی و کارگردانی حامد ترابی در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان روی صحنه می‌رود.

این اجرا که با مشارکت مؤسسه سوره امید و تهیه‌کنندگی متین محجوب تولید شده است، روایتی محیطی است که با محوریت یادبود کودکان شهید جنگ ۱۲ روزه شکل گرفته است. گروه سازنده تلاش کرده‌اند روایتی احساسی و تأثیرگذار از آسیب‌پذیرترین قربانیان جنگ ارائه دهند.

حامد ترابی کارگردان و نویسنده اثر، با اشاره به از دست رفتن شمار زیادی از کودکان در این جنگ توضیح داد: بعد از جنگ ۱۲ روزه تصمیم گرفتیم کاری خلق کنیم که یاد و خاطره کودکانی را زنده نگه دارد که بی‌گناه و مظلومانه جانشان را در این حملات ناجوانمردانه از دست دادند.

وی تأکید کرد: پرفورمنس «آخرین لالایی»، نمایش مجموعه‌ای از ۱۰۰ عروسک‌ کاملاً دست‌ساز است؛ عروسک‌هایی که طی سال‌های گذشته از نقاط مختلف ایران و کشورهای گوناگون جهان گردآوری شده‌اند. هر عروسک دارای هویت، پیشینه و ریشه‌ فرهنگی ویژه‌ای است و در این اثر به‌ عنوان نماد یکی از کودکان شهید جنگ در فضایی نمادین قرار گرفته است. مخاطب از همان لحظه ورود، در میان این عروسک‌ها قدم می‌زند و به‌تدریج وارد فضای روایی و احساسی اجرا می‌شود؛ فضایی که گویی قصه‌های ناتمام کودکان جنگ از دل همین عروسک‌ها زمزمه می‌شود

ترابی درباره‌ روند شکل‌گیری اجرا، افزود: با آغاز پرفورمنس و پخش صدای انفجار، تصاویر روی پرده‌ سینمایی سالن از وقایع جنگ ۱۲ روزه و صحنه‌هایی مرتبط با کودکان قربانی جنگ پخش می‌شود و نقطه‌ اوج آن جایی است که مادری وارد می‌شود و برای فرزند شهیدش آخرین لالایی را می‌خوانَد.

به گفته‌ ترابی، سازندگان اجرا تلاش کرده‌اند یاد کودکانی را که می‌توانستند مخاطبان جشنواره باشند و جنگ ما را از حضورشان محروم کرده است، زنده نگه دارند.

پرفورمنس «آخرین لالایی» در سه روز متوالی و در ۲ سانس ۱۵:۳۰ و ۱۷:۳۰ در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اجرا می‌شود.

