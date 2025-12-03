به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «سوره امید»، متین محجوب مدیر مرکز تولیدات هنری امید درباره حضور نمایش‌های کودک و نوجوان در همدان گفت: در آستانه برگزاری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، نمایش «هیولاکُش» به نویسندگی مهدی سیم‌ریز و کارگردانی محمد جهان‌پا از مشهد، به عنوان نماینده ایران در بخش بین‌الملل جشنواره انتخاب شده است. این اثر، که با اقتباس از شاهنامه و رویکردی حماسی و خلاقانه برای نوجوانان تهیه شده، احساس وطن‌دوستی و قهرمانی را به مخاطبان منتقل می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین، نمایش «خودِ خودِ خودت باش» به کارگردانی حامد ترابی از همدان، در بخش مسابقه تئاتر کودک حضور دارد. این اثر، که قبلاً با استقبال فراوان مخاطبان روبه‌رو شده است، با رویکرد قصه‌گویی و بازی، کودکان را به خودباوری دعوت می‌کند.

محجوب از دیگر آثار حاضر در جشنواره، به نمایش «هیوا» به نویسندگی و کارگردانی امیر شیخ‌جبلی از اصفهان اشاره کرد و گفت: این اثر، که پیش‌تر برگزیده جشنواره بین‌المللی عروسکی تهران - مبارک شده است، روایتگر مفهوم «قهرمان بودن» با زبان لطیف و خیال‌انگیز است و در بخش مسابقه کودک حضور دارد.

وی افزود: در کنار آثار صحنه‌ای، نمایش محیطی و پرفورمنس «آخرین لالایی» با موضوع کودکان شهید جنگ تحمیلی ۱۲روزه و کودکان شهید جنگ غزه در بخش مهمان جشنواره اجرا می شود و حال‌وهوای متفاوتی به فضای هنری همدان می‌بخشد. این اثر، همراه با ۱۰۰ عروسک آیینی و سنتی ایرانی، احساسی‌ترین بخش از حضور امید در این جشنواره خواهد بود.

مدیر مرکز تولیدات هنری امید در پایان عنوان کرد: در مجموع، خانه تئاتر امید، با چهار اثر متنوع در بخش‌های بین‌الملل، مسابقه کودک و اجرای ویژه، حضوری پُررونق در سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان دارد حضوری که نویدبخش آینده‌ای درخشان برای هنر کودک و نوجوان ایران است.