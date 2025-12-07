به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، احمد سلیمانی پس از گذشت ۶ سال از اجرای آخرین نمایشش «مری پاپینز» در تالار وحدت، اکنون با نمایش «در همسایگی تزارها» به نویسندگی محمدرضا کوهستانی در دی ۱۴۰۴ به صحنه باز خواهد گشت.
تهیهکنندگی این اثر نمایشی بر عهده محمد قدس است.
محمدرضا کوهستانی و احمد سلیمانی تاکنون نمایشهای زیادی را روی صحنه بردهاند که میتوان به «مری پاپینز»، «راهبان معبد وانگ»، «شام آخر»، «یه کلیک کوچولو» و … اشاره کرد. این اثر بهعنوان جدیدترین نمایش این کارگردان و نویسنده شناخته میشود.
در خلاصه داستان نمایش «در همسایگی تزارها» آمده است: «ماه منیر، زنی قجری که در عمارت پدری خود زندگی میکند، طبق سنت خانوادگی به مسافران پناه میدهد. خانه وی در نزدیکی قبرستان قدیمی شهر قرار گرفته است. روزی سردسته آژانهای محل خبر میآورد که طی یک سال گذشته چند مرد سالخورده ناپدید شدهاند. این هشدار باعث وقوع اتفاقات پی در پی در عمارت میشود تا در نهایت پرده از رازی بزرگتر برداشته شود ...»
بازیگران، عوامل، محل و زمان اجرای نمایش بهزودی و در خبرهای بعدی اعلام میشود.
نظر شما