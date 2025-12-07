داوری آثار جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان در مرکز ملی اسیتژ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، مرکز ملی اسیتژ ایران، آثار راه‌یافته به سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان را با رویکردی بین‌المللی و با هدف شناسایی اثری شایسته برای نمایندگی ایران در جشنواره‌های معتبر جهانی مورد ارزیابی و داوری قرار داد. فرایند داوری این آثار، مطابق روال سالانه مرکز ملی اسیتژ (سازمان بین‌المللی تئاتر برای کودک و نوجوان) و بر پایه سیاست‌ها و شاخص‌های بین‌المللی این نهاد، در مرکز ملی اسیتژ ایران برگزار شد.

هیئت داوران این دوره متشکل از زهرا خیالی‌صبری کارگردان، نویسنده، طراح عروسک و صحنه، شیوا مسعودی مدرسه دانشگاه، کارگردان، نویسنده و عروسک‌گردان و مهدی فرشیدی‌سپهر نویسنده، کارگردان و بازیگر، مسئولیت بررسی آثار را بر عهده داشتند.

داوری آثار در چهار بخش خردسال، کودک، نوجوان و خیابانی انجام شد و داوران پس از بررسی دقیق آثار و تبادل نظر کارشناسی، به جمع‌بندی پایانی رسیدند.

نشست پایانی داوری نیز روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در مرکز ملی اسیتژ برگزار شد و در پایان این نشست، نتیجه پایانی برای اعلام در اختیار دبیرخانه جشنواره قرار گرفت.

بر اساس اعلام مرکز ملی اسیتژ، نتایج این داوری در مراسم پایانی سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.