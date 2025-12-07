  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

دستگیری ۲ متهم سابقه‌دار در سنندج با ۲۰ فقره کلاهبرداری «رسیدساز جعلی»

سنندج – فرمانده انتظامی کردستان از دستگیری دو متهم سابقه‌دار در سنندج خبر داد که به ۲۰ فقره کلاهبرداری با استفاده از رسیدساز جعلی اعتراف کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار داشت: با شکایت تعدادی از شهروندان سنندجی مبنی بر کلاهبرداری با استفاده از رسیدساز جعلی، بررسی پرونده در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از اقدامات فنی و تخصصی، موفق به شناسایی ۲ متهم سابقه‌دار شدند و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، آنها را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سردار الهی خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به ۲۰ فقره کلاهبرداری با استفاده از رسیدساز جعلی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی کردستان اضافه کرد: از این طریق اقلامی مانند طلا، جواهرات، تجهیزات ساختمانی و سایر کالاها به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خریداری شده است و پرونده این متهمان برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شد.

