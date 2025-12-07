به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار داشت: با شکایت تعدادی از شهروندان سنندجی مبنی بر کلاهبرداری با استفاده از رسیدساز جعلی، بررسی پرونده در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از اقدامات فنی و تخصصی، موفق به شناسایی ۲ متهم سابقه‌دار شدند و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، آنها را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سردار الهی خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به ۲۰ فقره کلاهبرداری با استفاده از رسیدساز جعلی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی کردستان اضافه کرد: از این طریق اقلامی مانند طلا، جواهرات، تجهیزات ساختمانی و سایر کالاها به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خریداری شده است و پرونده این متهمان برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شد.