به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی انتخابی کمپ توسعه آسیا (AOP ۲۰۲۵) که توسط کنفدراسیون بدمینتون آسیا برگزار میشود از تاریخ ۱۵ آذر آغاز شده و تا ۲۴ ماه جاری ادامه خواهد داشت. این اردو هماکنون در شهر کوالالامپور مالزی در حال برگزاری است.
بر اساس دعوتنامه رسمی کنفدراسیون بدمینتون آسیا ۳ ورزشکار از جمهوری اسلامی ایران شامل علی حیاتی، مبینا ندائی و امیرحسین عجملو برای حضور در این اردو معرفی شدهاند.
طبق ضوابط اعلامشده در پایان دوره ۲ نفر از میان ۳ بازیکن معرفیشده به عنوان منتخب نهایی کمپ AOP برگزیده خواهند شد.
فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران در چارچوب همکاریهای آموزشی با کنفدراسیون بدمینتون آسیا از ۳ سهمیه معرفی بازیکن به کمپ AOP برخوردار است.
ثریا آقایی از جمله چهرههای شاخص بدمینتون ایران است که در سالهای گذشته به عنوان بازیکن منتخب آسیا در کمپ AOP حضور داشته و در ادامه مسیر حرفهای خود از سوی کنفدراسیون آسیا به عنوان مربی این کمپ انتخاب شده است.
نظر شما