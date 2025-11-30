به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا مددی در مجمع عمومی و سالانه هیئت بدمینتون استان زنجان با بیان اینکه بدمینتون ایران در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش، داوری و استعدادیابی در سطح آسیا رشد داشته است، گفت: همکاری جمعی باعث رشد قابل توجه استان در مسابقات ملی و بین‌المللی شده و موفقیت در رویداد ها نتیجه تلاش جمعی اعضای هیئت است.

وی افزود: همدلی و اتحاد اعضای هیئت باعث شده که استان زنجان در دو سه سال اخیر به جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور و حتی بین‌المللی برسد.

وی با تقدیر از تلاش‌های مربیان، داوران و ورزشکاران، از رشد چشمگیر استان در همه حوزه‌های بدمینتون از جمله آموزش، اعزام‌ها، استعدادپروری و میزبانی رویدادها خبر داد و افزود: این موفقیت‌ها نه نتیجه کار یک نفر، بلکه حاصل تلاش جمعی و خرد جمعی همه اعضای هیئت است.

نایب رئیس فدراسیون بدمینتونهمچنین به جایزه خدمات شایسته فدراسیون جهانی اشاره کرد و گفت: استان زنجان با کسب این جوایز، نشان داد که فعالیت‌ها در بخش آموزش و اعزام‌ها با برنامه‌ریزی دقیق انجام شده است و این رشد ادامه خواهد داشت.

مددی بر لزوم شناسایی نقاط قوت و ضعف، بررسی چالش‌ها و ادامه حمایت از ورزشکاران به‌ویژه در رده‌های پایه تأکید کرد و افزود: با ادامه همین روند و حمایت مسئولان، می‌توان آینده درخشان‌تری برای ورزشکاران استان و حضور موفق آن‌ها در رقابت‌های آسیایی و جهانی متصور شد.

زنجان توانمندی بالایی در پرورش استعدادها و مدیریت فعالیت‌ها دارد

در ادامه مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان، از رشد و توسعه رشته بدمینتون در استان ابراز خرسندی کرد و گفت: هیئت بدمینتون با برنامه‌ریزی دقیق و حضور فعال در همه مسابقات داخلی و اعزام‌های برون‌مرزی، نشان داد که توانمندی بالایی در پرورش استعدادها و مدیریت فعالیت‌ها دارد. ما از تلاش مربیان، داوران، ورزشکاران و خانواده‌های آنان قدردانی می‌کنیم که با حمایت مستمر خود، این موفقیت‌ها را ممکن کردند.

اسلام محمدی‌پور همچنین به اهمیت زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی آینده اشاره کرد و یادآور شد: با سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ایجاد فضاهای ورزشی مناسب و همچنین تقویت ورزش همگانی و استعدادیابی، هیئت بدمینتون استان می‌تواند پایه‌های مستحکمی برای قهرمانان آینده بسازد. حمایت از این روند و همکاری میان هیئت‌ها و اداره‌کل، کلید رسیدن به اهداف بزرگ ملی و بین‌المللی است.

وی درباره وضعیت بیمه ورزشکاران هیئت بدمینتون اظهار کرد: در سال مالی جاری، نزدیک به هزار نفر از اعضای هیئت بدمینتون تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند که از این تعداد ۹۵۵ نفر طی ۱۲ ماه گذشته بیمه فعال داشته‌اند. این آمار نشان‌دهنده پوشش گسترده و توجه ویژه هیئت به حمایت از ورزشکاران در همه رده‌های سنی و سطح‌های مختلف است و نسبت به سال‌های گذشته رشد محسوسی را تجربه کرده است.

رئیس هیئت بدمینتون استان زنجان نیز به عملکرد هیئت در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: هیئت بدمینتون با اعزام ۱۴۳ ورزشکار در بخش‌های خردسالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مسابقات داخلی، میزبانی بیش از ۲۰۹ رقابت در لیگ‌ها و مسابقات رنکینگ کشوری و همچنین برگزاری اردوهای تیم ملی، موفق شد جایگاه خود را در سطح ملی تثبیت کند. حضور فعال در لیگ دسته یک و لیگ برتر بانوان که تیم استان در لیگ برتر اول شد، نشان‌دهنده رشد کمی و کیفی هیئت است.

غلامرضا باقری همچنین به برنامه‌های آینده هیئت برای توسعه رشته بدمینتون اشاره کرد و افزود: با ایجاد پایگاه‌های استعدادیابی در مدارس و مهدکودک‌ها، جذب بیش از ۵۰ دانش‌آموز در برنامه‌های ورزش همگانی و برگزاری اردوی مشترک تیم ملی ایران و سوریه به مدت ۲۰ روز در زنجان، تلاش می‌کنیم پایه‌های قوی برای قهرمانان آینده استان فراهم کنیم. هدف ما پرورش ورزشکارانی است که بتوانند در مسابقات آسیایی و جهانی موفق باشند و نام استان زنجان را در سطح بین‌المللی مطرح کنند.

باقری از رونمایی از سامانه جدید مدیریت اطلاعات و روابط عمومی هیئت خبر داد و گفت: این سامانه با هدف جمع‌آوری و ثبت اطلاعات ۵۰ سال گذشته بدمینتون استان طراحی شده و امکان دسترسی به آمار و سوابق ورزشکاران، مربیان و هیئت‌ها را به‌صورت سیستمی و پیشرفته فراهم می‌کند. با راه‌اندازی این سامانه، علاوه بر شفافیت عملکرد هیئت، برنامه‌ریزی برای اعزام‌ها و میزبانی مسابقات نیز به صورت دقیق‌تر و کارآمدتر انجام خواهد شد.