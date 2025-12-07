به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ظریفمنش مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر در اولین جلسه ستاد گرامیداشت ایام الله میلاد نور اظهار داشت: از دهم رجب میلاد جواد الائمه (ع) روز پسر الی سیزدهم رجب ۱۳ میلاد امام علی (ع) روز پدر فرصت مناسبی برای طرح اندیشههای ناب علوی، تبیین ریشههای علوی انقلاب اسلامی و ترویج آموزههای امام علی (ع) در جامعه است.
قائم مقام دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر در ادامه افزود: با تعیین و طرح شعار «امام علی علیه السّلام، راه روشن زندگی» در راستای تبیین و ترویج معارف علوی و آموزههای امام علی (ع) در نهج البلاغه، برای اقشار مختلف اجتماعی مجموعه برنامههای علمی، پژوهشی و فرهنگی، هنری، اجتماعی متعدد و متنوعی پیشبینی گردیده است که با مشارکت مردم ولایتمدار و دلباخته امیرالمؤمنین (ع) با همکاری دستگاهها، نهادها، اصناف، مساجد و ائمه محترم جمعه اجرا میگردد.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) درباره اهمیت ترویج فرهنگ علوی و ضرورت توجه به نهج البلاغه افزود: علاوه بر اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، هنری، اجتماعی و برگزاری جشنهای میلاد نور، با هدف الگوگیری جامعه از سیره امام علی (ع) و معارف علوی مجموعه برنامههای علمی، پژوهشی مسئله محور با همکاری دانشگاهها و مراکز برجسته علمی، تحقیقاتی داخلی و بین المللی برنامهریزی شده است.
ظریف منش همچنین با اشاره به یکهزار و پانصدمین سالگرد میلاد پربرکت پیامبر اکرم (ص) افزود: رویکرد برنامههای بنیاد بین المللی غدیر تقریبی، و گسترش وحدت جهان اسلام هدف اصلی آن است. بر این اساس برگزاری نخستین جشنواره ملی حمایت و تقدیر از آثار دانشجویی پیرامون نهجالبلاغه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، دومین کنگره بین المللی راهکارهای ترویج فرهنگ غدیر و نهجالبلاغه، مسابقه سراسری فرهنگی میلاد نور، جشنواره ملی تولیدات آثار مجازی، وبینارهای علمی متعدد داخلی و بینالمللی نظیر سیمای پیامبر اکرم (ص) از منظر نهج البلاغه از جمله برنامههای علمی، پژوهشی مسئله محور ویژه این ایامالله است.
