  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اسلام در جهان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

آغاز برنامه‌های ایام‌الله میلاد نور با شعار امام علی(ع) راه روشن زندگی

آغاز برنامه‌های ایام‌الله میلاد نور با شعار امام علی(ع) راه روشن زندگی

برنامه‌های ایام‌الله «میلاد نور» با شعار امام علی علیه‌السلام راه روشن زندگی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ظریف‌منش مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر در اولین جلسه ستاد گرامیداشت ایام الله میلاد نور اظهار داشت: از دهم رجب میلاد جواد الائمه (ع) روز پسر الی سیزدهم رجب ۱۳ میلاد امام علی (ع) روز پدر فرصت مناسبی برای طرح اندیشه‌های ناب علوی، تبیین ریشه‌های علوی انقلاب اسلامی و ترویج آموزه‌های امام علی (ع) در جامعه است‌.

قائم مقام دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر در ادامه افزود: با تعیین و طرح شعار «امام علی علیه السّلام، راه روشن زندگی» در راستای تبیین و ترویج معارف علوی و آموزه‌های امام علی (ع) در نهج البلاغه، برای اقشار مختلف اجتماعی مجموعه برنامه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی، هنری، اجتماعی متعدد و متنوعی پیش‌بینی گردیده است که با مشارکت مردم ولایتمدار و دلباخته امیرالمؤمنین (ع) با همکاری دستگاه‌ها، نهادها، اصناف، مساجد و ائمه محترم جمعه اجرا می‌گردد.

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (‌مدّظلّه العالی) درباره اهمیت ترویج فرهنگ علوی و ضرورت توجه به نهج البلاغه افزود: علاوه بر اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، اجتماعی و برگزاری جشن‌های میلاد نور، با هدف الگوگیری جامعه از سیره امام علی (ع) و معارف علوی مجموعه برنامه‌های علمی، پژوهشی مسئله محور با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز برجسته علمی، تحقیقاتی داخلی و بین المللی برنامه‌ریزی شده است.

ظریف منش همچنین با اشاره به یکهزار و پانصدمین سالگرد میلاد پربرکت پیامبر اکرم (ص) افزود: رویکرد برنامه‌های بنیاد بین المللی غدیر تقریبی، و گسترش وحدت جهان اسلام هدف اصلی آن است. بر این اساس برگزاری نخستین جشنواره ملی حمایت و تقدیر از آثار دانشجویی پیرامون نهج‌البلاغه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، دومین کنگره بین المللی راهکارهای ترویج فرهنگ غدیر و نهج‌البلاغه، مسابقه سراسری فرهنگی میلاد نور، جشنواره ملی تولیدات آثار مجازی، وبینارهای علمی متعدد داخلی و بین‌المللی نظیر سیمای پیامبر اکرم (ص) از منظر نهج البلاغه از جمله برنامه‌های علمی، پژوهشی مسئله محور ویژه این ایام‌الله است.

کد خبر 6680815
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها