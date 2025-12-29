به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بنیاد بین المللی غدیر، حسین ظریف منش مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر در حاشیه جلسه ستاد گرامیداشت ایام الله میلاد نور (میلاد جوادالائمه (ع) (روز پسر) لغایت میلاد امیرالمؤمنین (ع) (روز پدر) اظهار کرد: آئین اختتامیه دومین کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه، یکشنبه آینده با حضور اندیشمندان و شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و اجتماعی داخلی و بین المللی به میزبانی نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر در استان مازندران برگزار می‌شود.

قائم مقام دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر در ادامه افزود: در مهلت مقرر بیش از ۱۹۰ مقاله علمی پژوهشی مسئله محور از اندیشمندان و صاحب نظران کشور عزیزمان ایران اسلامی و نیز از محققان کشورهای اسپانیا، ایتالیا، آرژانتین، فرانسه، کلمبیا، پاکستان، هند، عراق، افغانستان و.... به دبیرخانه کنگره رسیده است که پس از داوری آثار توسط داوران داخلی و بین المللی کمیته علمی کنگره، بیست اثر برتر انتخاب و در نظر است در آئین اختتامیه از این آثار تجلیل به عمل آید.

مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر همچنین اظهار داشت: بحمدالله در چند سال اخیر برنامه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی این نهاد مردمی با نگاه به مسائل روز اجتماعی با بهره مندی از همکاری دانشگاه‌ها، مراکز حوزوی، و نهادهای فرهنگی، مذهبی، اجتماعی داخلی و بین المللی در موضوعاتی نظیر «غدیر»، «نهج البلاغه»، «حکمرانی علوی»، «سبک زندگی علوی»، «امامت»، «ولایت»، و … توسعه و گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته است. که محتواهای تولید شده حوزه‌های علمی، فرهنگی این نهاد مردمی در دسترس عموم قرار دارد.