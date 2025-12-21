هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر؛ فرصتی برای ارتقای سلامت زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروز آذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در پیامی به مناسبت هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر، بر سیاستگذاریهای حمایتی برای ارتقای سلامت و توانمندی زنان شاغل تأکید کرد.
متن پیام به شرح ذیل است:
برگزاری هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر را فرصتی مغتنم میدانم تا بر اهمیت سرمایهگذاری در سلامت و توانمندی زنان، بهویژه زنان شاغل، تأکید کنم. این رویداد، نمادی از تعهد دولت چهاردهم به ارتقای جایگاه زنان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی است و گامی عملی در مسیر تحقق عدالت جنسیتی به شمار میرود.
توجه به سلامت جسمی و روانی زنان شاغل، ضرورتی راهبردی است که بهطور مستقیم با افزایش بهرهوری، تقویت پیوندهای خانوادگی و تعالی اجتماعی پیوند خورده است. ورزش، بهعنوان یکی از مؤلفههای کلیدی کیفیت زندگی، میتواند از تأثیر فشارهای ناشی از فعالیتهای شغلی بکاهد، نشاط را افزایش دهد و زمینهساز تعادل پایدار میان نقشهای متعدد زنان در خانه و جامعه باشد.
شما زنان، در بهبود حال جامعه مؤثرید و این تأثیرگذاری با سلامت و نشاط بیشتر شما، دوچندان خواهد شد. این المپیاد، فراتر از یک برنامه ورزشی، حرکتی فرهنگی در راستای نهادینهسازی ورزش همگانی در میان زنان کارگر است که در نهایت به ارتقای شاخصهای عملکردی جامعه میانجامد.
چنین ابتکاراتی، با ایجاد محیطهای کاری امنتر، سالمتر و شادابتر، به تقویت حس تعلق سازمانی، همبستگی جمعی و انگیزه فردی کمک میکنند و در نهایت، محقّق عدالت جنسیتی واقعی خواهند بود؛ عدالتی که نهتنها در دسترسی برابر به فرصتها، بلکه در توجه ویژه به نیازهای خاص زنان و حمایت از نقشآفرینی چندبعدی آنان معنا مییابد.
معاونت امور زنان و خانواده در دولت چهاردهم، همواره بر لزوم سیاستگذاریهای حمایتی برای ارتقای سلامت و توانمندی زنان شاغل تأکید داشته و از برنامههایی که به افزایش مشارکت اجتماعی زنان و بهبود شرایط زندگی آنان منجر میشود، حمایت قاطع میکند. ما باور داریم این رویداد، الگویی شایسته برای گسترش فرهنگ سلامتمحوری در محیطهای کار است و میتواند الهامبخش سایر بخشهای جامعه باشد.
