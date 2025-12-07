فعالیت۷۰۰ مکان ورزشی کارگری؛ الزام کارفرمایان به فراهم کردن امکانات

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست خبری هشتمین المپیاد ورزش بانوان کارگر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره برنامههای بلندمدت وزارتخانه برای توسعه ورزش بانوان در محیطهای کاری و کارخانهها و تهیه تجهیزات مورد نیاز ورزش بانوان کارگر اظهار کرد: شیب افزایشی که در این سالها در حضور بانوان در ورزش کارگری داشتهایم همواره مثبت بوده است و حضور بانوان در این حوزه رو به رشد است. شاید در سالهای اولیه حضور بانوان کمتر بوده است، اما امروز هشتمین سال برگزاری این المپیاد است و امسال تلاش داریم این روند تغییر کرده و تثبیت شود. به نظر من هیچ راهی برای بیان اهمیت ورزش بانوان و الگوسازی از نمونههای موفق کوتاهمدت نیست و کار درازمدت تنها از طریق تبدیل ورزش کارگری با تأکید بر بانوان به باور ذهنی کارفرمایان و گفتمان عمومی در جامعه امکانپذیر است. هیچ رویدادی به تنهایی کافی نیست و جریانسازی رسانهای و گفتمانسازی عمومی تنها راه مؤثر برای توسعه پایدار این حوزه است. رویدادها صرفاً بهانهای برای پرداختن به این موضوع هستند.
چکشیان در ادامه در پاسخ به این نکته یکی از مسائل مهم، تأمین تجهیزات و مکانهای ورزشی است. به عنوان مثال، تجهیز چند دستگاه ورزشی یا امکانات کافی میتواند به ترویج ورزش و ایجاد ذهنیت مثبت کمک کند، افزود: در حال حاضر حدود ۷۰۰ مکان ورزشی کارگری وجود دارد که بخشی از آنها به بانوان اختصاص دارد. همچنین طی یک سال گذشته، ۹۶ مکان ورزشی جدیدی به این مجموعه اضافه شده است تا امکان حضور بانوان در ورزش کارگری بیشتر فراهم شود.
وی ادامه داد: همزمان با ایجاد فضاهای دولتی، تلاش میکنیم بخش خصوصی نیز به سرمایهگذاری در این حوزه تشویق شود تا کیفیت فضاهای ورزشی ارتقا پیدا کند و بانوان در محیطهای کاری بتوانند از امکانات مناسب برخوردار شوند. واقعیت این است که فرهنگسازی در کارخانجات و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری کارفرمایان در ورزش، حتی از تعداد این مکانهای رسمی وزارتخانه اهمیت بیشتری دارد.
چکشیان درباره استفاده از منابع مالی کارفرمایان گفت: کارفرمایان میتوانند بخشی از منابع خود را به حساب وزارتخانه واریز کنند تا برای توسعه فضاهای ورزشی در محیطهای تولیدی و کارگری استفاده شود. این اقدام کمک میکند ظرفیتهای بیشتری در اختیار بانوان قرار گیرد و به توسعه پایدار ورزش کارگری با تأکید بر حضور بانوان منجر شود. این منابع تاکنون بخش اعظمی از هزینههای توسعه فضاهای ورزشی را تأمین کردهاند و در کنار اقدامات فرهنگی و رسانهای، باعث ایجاد انگیزه و بهرهمندی گستردهتر بانوان از ورزش در محیط کار شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، الزام قانونی وجود دارد که کارفرمایان در مراکز تولیدی خود شرایط لازم برای ورزش کارگری را فراهم کنند و وزارتخانه نیز این فرایند را پیگیری و پشتیبانی میکند تا اهداف توسعه ورزش بانوان در محیطهای کاری به صورت پایدار و مؤثر محقق شود.
