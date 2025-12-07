مخالفت دولت با طرح اصلاح مهریه؛ طرفدار اینترنت آزاد برای همه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، ظهر یکشنبه در نشست بانوان و فعالان مدنی استان یزد با بیان اینکه مسیر رشد زنان در کشور رو به پیشرفت است، گفت: دولت چهاردهم بر استفاده از ظرفیتهای متنوع زنان در عرصههای مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی تأکید ویژه دارد.
مهاجرانی اظهار کرد: موضوع بهرهگیری از توان زنان در جهان نیز سابقه طولانی ندارد و از دهه ۶۰ میلادی آغاز شده است. با این حال، در ایران زنان توانستهاند با وجود موانع تاریخی، در عرصههای گوناگون علمی و اجتماعی به موفقیتهای چشمگیری دست یابند.
وی با اشاره به حضور نخستین وزیر زن در وزارت راه و شهرسازی گفت: این اتفاق تاریخی نشان از حرکت نظام مدیریتی کشور به سوی توازن جنسیتی دارد. گرچه تا نقطه مطلوب فاصله داریم، اما باید بپذیریم که مسیر پیشرفت آغاز شده است.
سخنگوی دولت افزود: برخی کشورها برای ارتقای جایگاه زنان از نظام سهمیهبندی مدیریتی استفاده کردهاند، درحالیکه برخی دیگر با پایش استانداردهای مدیریتی و تنوع جنسیتی در بخشهای اقتصادی به این هدف رسیدهاند. ایران نیز با رویکردی بومی در این مسیر گام برمیدارد و دولت چهاردهم در تلاش است تا حضور زنان در سطوح تصمیمگیری را تقویت کند.
مهاجرانی تصریح کرد: دولت چهاردهم با وجود ناترازیهای اقتصادی موجود، مصمم است از طریق شفافیت، کارآمدی و گفتوگوی صادقانه با مردم، اعتماد عمومی را بازسازی کند؛ زیرا بدون اعتماد و همیاری مردم، هیچ اصلاح پایداری ممکن نخواهد بود.
وی ضمن اشاره به پیگیری دولت در پروندههای حقوقی ازجمله قانون مهریه، گفت: معاونت امور زنان دولت به صورت فعال موضوعات مرتبط با حقوق زنان را دنبال میکند تا تصمیمات منصفانه و واقعبینانه اتخاذ شود.
وی در مورد تصویب طرح اصلاح قانون مهریه گفت: دولت مخالف این قانون بوده و از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری این موضوع در حال پیگیری است، دولت بهطور کامل به این موضوع واقف است که زنان ما نه تنها برای مهریه، بلکه بهعنوان ابزاری برای کسب سایر حقوق خود، نیازمند توجه ویژه هستند. همچنان دولت در تلاش است که تمامی حقوق زنان در جامعه بهطور کامل شناخته و اجرایی شود، معاونت زنان دولت بهطور مستمر این مسائل را پیگیری میکند.
مهاجرانی با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن گفت: زنان دارای توانمندیهای فراوانی هستند که باید از آن در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استفاده شود. ما زنان معلول بسیاری داریم که نقشآفرینی مؤثری در جامعه دارند؛ این تنوع باید به رسمیت شناخته شود.
وی همچنین از طرحهای توانمندسازی و شبکهسازی زنان به عنوان راهبردی کلیدی یاد کرد و افزود: جامعه ما پر از زنان تکستاره است، اما لازم است این ستارگان در قالب شبکههای مؤثر به همکاری بپردازند تا ظرفیت زنان در تولید، کارآفرینی و مدیریت به نفع کل جامعه بازگردد.
سخنگوی دولت بر حمایت دولت از اینترنت آزاد و شفاف برای همه مردم تأکید کرد و گفت: اینترنت سفید و سالم، حق همه مردمان کشور است و دولت با جدیت در حال پیگیری تحقق آن است.
مهاجرانی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به میلاد حضرت زهرا (س) گفت: باید به خودمان یادآوری کنیم که برای انجام کارهای بزرگ به این دنیا آمدهایم. هر انسانی مأموریت دارد اثری نیک از خود به جا بگذارد، خواه در تربیت فرزند باشد یا در ساخت جامعهای مهربانتر محقق شود.
وی با قدردانی از مشارکت گسترده مردم یزد در امور مدنی افزود: هرجا مشارکت بالا باشد، سرمایه اجتماعی، رضایت و اعتماد عمومی نیز افزایش مییابد. این پیوند مدنی و اجتماعی، رمز پیشرفت پایدار ایران است.
