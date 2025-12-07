«رؤیای ناتمام» با محوریت زنان به سینما حقیقت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «رؤیای ناتمام» که با حمایت و مشارکت معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده و توسط مرکز مستند سوره تولید شده است، در بخش مسابقه ملی فیلم‌های بلند نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت اکران می‌شود.

نوزدهمین دوره این جشنواره با دبیری محمد حمیدی‌مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

«رؤیای ناتمام» به تهیه‌کنندگی احسان مشکور و کیومرث کرده و کارگردانی سارا طالبیان ساخته شده و از تولیدات مستندی است که با محوریت دغدغه‌های اجتماعی زنان و حمایت از روایت‌های اصیل و کمتر شنیده‌شده شکل گرفته است.

این انتخاب، گامی مهم در تقویت حضور آثار مرتبط با زنان در جشنواره‌های معتبر و حمایت از مستندسازان جوان و توانمند محسوب می‌شود.