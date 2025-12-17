  1. استانها
دستگیری ۳ محکوم متواری ۳۰ میلیاردی در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری ۳ محکوم متواری ۳۰ میلیاردی توسط ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام خبر داد.

به گزارش خبرنگر مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: برابرشکایت چندین نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با عناوین مختلف اقدام به کلاهبرداری از چندین نفر از شهروندان با مضامین فروش ملک از محل فرار کرده بودند در دستور کار ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام قرارگرفت.

نعمتی افزود: ماموران پس از تحقیقات تخصصی و پلیسی توانستند متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر و با اعتراف به ۸ فقره کلاهبرداری به کلانتری دلالت دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی گردیدند، از شهروندان خواست در صورت داشتن شکایت از متهمین به کلانتری ۱۸ تبریز مراجعه نمایند.

