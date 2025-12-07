به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نوید خاصه باف مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران با موضوع ارائه طرح نوآورانه و مشارکتی خانه ریز و اطلس جامع سرمایه گذاری شهر تهران در تهران برگزار شد.
تعیین تکلیف ۶۶ همت پروژههای بلاتکلیف شهرداری
نوید خاصهباف، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران از تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از پروژههای راکد شهرداری و نیز طراحی مدل جدیدی برای مشارکت مالی شهروندان در پروژههای شهری خبر داد.
خاصهباف با اشاره به تغییر رویکرد سرمایهگذاری در دوره اخیر مدیریت شهری گفت: حدود ۶۶ همت از پروژههای بلاتکلیف شهرداری تعیین تکلیف شده و بیش از ۲۳ همت از این رقم به درآمدهای قطعی تبدیل شده است. در کنار احیای پروژههای گذشته، چرخ سرمایهگذاری که رو به خاموشی بود مجدداً روشن شد.
وی افزود: با ابتکار عمل انجامشده در مناطق، حدود یک و نیم همت نیز در حوزه جذب سرمایهگذاری محقق شده، اما این میزان کافی نیست و ظرفیتهای بسیار گستردهتری در شهرداری تهران وجود دارد.
پایان مراحل تدوین اطلس سرمایهگذاری تهران
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری با اشاره به پایان مراحل تدوین اطلس سرمایهگذاری تهران اظهار داشت: این اطلس پس از بیش از دو سال کار تخصصی، آماده شده و بهزودی رونمایی میشود. هماکنون در مرحله چاپ قرار دارد و نسخه الکترونیکی آن نیز در دسترس خواهد بود.
خاصهباف تأکید کرد: شهردار تهران در این دوره دغدغه جدی نسبت به مشارکت مردم دارد و همواره تأکید میکنند که هیچ بخش از کار بدون حضور مردم حل نخواهد شد. نمونه بارز این نگاه شعار ایشان است: من شهردارم.
طراحی مدل تازه برای مشارکت عامه مردم / «خانهریز» چیست؟
وی با بیان اینکه سازمان سرمایهگذاری در سالهای گذشته قراردادهای بسیاری منعقد کرده و امروز این قراردادها به پروژههایی قابل بهرهبرداری تبدیل شدهاند، گفت: در گذشته مشارکت عامه مردم در این پروژهها دیده نمیشد. پس از نامگذاری امسال و توجه شورای شهر به مقوله مشارکت مردمی، مصوبات متعددی در این زمینه به تصویب رسید و حتی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نیز نتوانست خللی در برنامههای شهرداری ایجاد کند.
خاصهباف اعلام کرد: بر این اساس مدلی با عنوان خانهریز طراحی شد.
به گفته وی خانهریز معادل یکصدم مترمربع از یک ملک مشخص بهصورت مشاعی است.
این مقام مسئول گفت: هر فرد با هر میزان پسانداز میتواند تعداد مورد نیاز خانهریز را از پروژههای تعریفشده خریداری کند.
وی افزود: پس از گذشت یک دوره مشخص، فرد میتواند صاحب یک واحد کامل مسکونی، اداری یا تجاری شود، یا بهصورت مشاعی با دیگران مالک یک واحد کامل شود.
اگر فردی تا پایان یک پروژه نتواند تعداد مورد نیاز خانهریز را تأمین کند، میتواند ارزش آن را به پروژه دیگر منتقل کرده و طی چند دوره در نهایت مالک یک واحد شود.
خاصه بافت ادامه داد: امکان فروش خانهریز در پایان پروژه به قیمت روز نیز وجود دارد؛ این امر علاوهبر کسب سود مشارکت، سرمایه افراد را در برابر تورم بیمه میکند. قابلیت معاملهپذیری خانهریز باعث میشود هر شهروند در هر زمان بتواند از پروژه خارج شده و عایدی خود را دریافت کند.
خاصهباف افزود: اجرای این طرح علاوه بر مشارکتدادن مردم با سرمایههای خرد، میتواند موجب رونق صنعت ساختوساز که بیش از ۳۰ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده شود. این همان تحقق عملی شعارهای مقام معظم رهبری است.
اهداف شهرداری: مولدسازی و شفافیت
وی با اشاره به مزایای طرح خانهریز گفت: مهمترین امتیاز این مدل برای شهرداری، مولدسازی داراییهای موجود و ایجاد شفافیت کامل در واگذاریهاست. این طرح امکان مداخله و مشارکت واقعی مردم در پروژههای متنوع اقتصادی را فراهم میکند.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، در سخنانی درباره مدل تازه عرضه خواننویس مسکن و توکنایز پروژههای شهری گفت: شهرداری تهران یک مدل کاملاً منحصر بهفرد طراحی کرده که از پشتوانه شهرداری نیز برخوردار است.
وی با توضیح اینکه بحث توکنایز املاک در جهان سابقه دارد و نمونههای موفقی نیز اجرا شده، افزود: خود من شخصاً در برخی موارد برای سرمایهگذاری تردید داشتم، چون مدلها قابل فهم نبودند.
خاصهباف در توضیح سازوکار کنترل سودجویی در این طرح گفت: اجتنابناپذیر است که سودجوها وارد شوند، اما ما فعلاً محدودیتی قرار دادهایم که هر فرد فقط به اندازه یک واحد مسکونی بتواند خواننویس تهیه کند.
وی در عین حال اذعان کرد که برخی سودجویان ممکن است با استفاده از کد ملی کارکنان یک شرکت، حجم خرید خود را افزایش دهند: این اتفاق حتماً در برخی پروژهها رخ میدهد، اما چون ما سود معقول تعریف کردهایم، تلاش میکنیم این رفتارها را به حداقل برسانیم.
وی اعلام کرد: هدف سازمان سرمایهگذاری، حرکت به سمت نزدیک شدن سودجویی به صفر است و تأکید کرد: بعد از اجرای پروژه اول، حتماً در نشستهای متوالی در کنار مردم و کارشناسان خواهیم بود تا بازخوردها را دریافت و ضعفها را برطرف کنیم.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری درباره ماهیت حقوقی این طرح نیز گفت: این پروژه سهام نیست؛ سهام واگذار نمیشود. این یک قرارداد مشارکت مدنی است. سازمان سرمایهگذاری در ۲۰ سال گذشته ۱۶۰ قرارداد مشارکت داشته و این مدل را به خوبی میشناسیم.
وی خاطرهای از فعالیتش در بورس بیان کرد و با اشاره به تجربههای ناموفق مردم در بازار سرمایه در سالهای گذشته گفت: خیلیها آسیب دیدند چون تصور کردند ارزش سهام حتماً رشد میکند؛ اما بازار حباب داشت و برای بسیاری ضرر ایجاد شد.
خاصهباف همچنین درباره ضرورت اقتصادیبودن پروژههای مسکونی برای اقشار عمومی گفت: دو واحد با یک نقشه یکسان در یک محله را دیدم که یکی متری ۲۰۰ میلیون و دیگری ۳۵۰ میلیون قیمت داشت. این اقتصادی نیست. ما دنبال پروژهای هستیم که برای عامه مردم مقرونبهصرفه باشد.
وی توضیح داد که قبل از معرفی هر زمین یا ملک، ابتدا اقتصادیبودن آن با توجه به متریال و نیاز منطقه بررسی میشود: اگر زمینی فقط برای سرمایهداران خاص جذاب باشد، مورد نظر ما نیست. ممکن است در برخی مناطق پروژههای گرانقیمت هم داشته باشیم، اما محور ما پروژههای عامهپسند است.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری درباره اولین پروژه برنامهریزیشده در منطقه ۵ گفت: پروژه حدود ۵۴ واحد دارد و کاملاً اقتصادی طراحی شده است. مذاکرهها انجام شده اما قرارداد هنوز امضا نشده. اعداد و قیمتگذاری را بارها بالا و پایین کردیم تا واقعی شود. نمیخواهیم مردم احساس کنند شهرداری گرانفروشی میکند.
