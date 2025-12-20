به گزارش خبرگزاری مهر، خاصهباف مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران با اشاره به مأموریتها و وظایف این سازمان در حوزه سرمایهگذاری شهری اظهار کرد: سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، طبق وظایف ذاتی و قوانین بالادستی از جمله سند جامع سرمایهگذاری شهر تهران، همواره با هدف توسعه پایدار شهری، اقدام به مشارکت با سرمایهگذاران کلان کرده و ضمن ایجاد سود مشارکت برای خود و شرکای پروژه، نقش مؤثری در تأمین مالی و اجرای پروژههای بزرگ شهری ایفا میکند.
وی افزود: در سال جاری و با توجه به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری و تأکید بر مردمیسازی اقتصاد و تقویت تولید، مأموریتی مشخص به این سازمان ابلاغ شد تا با طراحی مدلی امن، شفاف و مبتنی بر اعتماد عمومی، امکان مشارکت مستقیم عموم مردم با سرمایههای خرد در پروژههای شهری فراهم شود؛ مأموریتی که تحقق آن نیازمند طراحی سازوکاری جدید، دقیق و چندلایه بود.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران با بیان اینکه طرح «خانهریز» پاسخ عملی به این مأموریت است، تصریح کرد: این طرح حاصل ماهها تحقیق، بررسی تطبیقی، جلسات تخصصی و تبادل نظر مستمر با اساتید دانشگاه، کارشناسان حوزههای سرمایهگذاری، حقوقی، مالی و مدیریت شهری است و تلاش شده در طراحی آن، همه ملاحظات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بهصورت همزمان دیده شود.
خاصهباف با تأکید بر ماهیت سرمایهگذاری این طرح گفت: در «خانهریز» هیچگونه مالکیت فیزیکی یا مشاعی از ابتدا به سرمایهگذاران واگذار نمیشود. آنچه افراد خریداری میکنند، امتیاز سرمایهگذاری معادل ۱۰۰ سانتیمتر مربع از ارزش یک پروژه مشخص ساختوساز شهری است که به آنها امکان میدهد متناسب با میزان امتیاز خود، در منافع اقتصادی، سود مشارکت در ساخت و ارزش افزوده پروژه سهیم شوند. تمامی حقوق، تعهدات و فرآیندها نیز بهصورت شفاف و قراردادی در بستر پلتفرم تعریف شده است.
وی با اشاره به یکی از مهمترین ویژگیهای این طرح افزود: یکی از دغدغههای اصلی در سرمایهگذاریهای خرد، موضوع نقد شوندگی است. در طرح «خانهریز» این موضوع بهصورت دقیق پیشبینی شده و سرمایهگذاران میتوانند در طول دوره احداث و تکمیل پروژه، امتیاز خود را در بستر پلتفرم «خانهریز» خرید و فروش کنند. قیمت امتیازها بهصورت ماهانه و بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه و بهطور شفاف در پلتفرم اعلام میشود.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران ادامه داد: علاوه بر این، در صورتی که در مقاطعی برای امتیاز عرضهشده متقاضی وجود نداشته باشد، سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران مطابق قوانین و شرایط اعلامی در پلتفرم، نسبت به خرید امتیاز سرمایهگذار اقدام کرده و فرآیند تسویه را انجام میدهد تا اصل امکان خروج سرمایهگذار از طرح، بهصورت پیشبینیشده و شفاف فراهم باشد.
خاصهباف سپس به فرآیند تکمیل پروژهها اشاره کرد و گفت: پس از پایان عملیات ساخت و آمادهشدن پروژه برای بهرهبرداری، دارایی پروژه از طریق مزایده عرضه خواهد شد. در این مرحله، دارندگان «خانهریز» میتوانند بر اساس انتخاب و تصمیم خود، با عرضه تعداد لازم خانهریز یا پرداخت مابهالتفاوت ارزش دارایی پروژه، نسبت به دریافت واحد موردنظر خود بهصورت مالکیت رسمی اقدام کنند؛ فرایندی که کاملاً جدا از مرحله سرمایهگذاری اولیه و بدون ایجاد انتظار زودهنگام طراحی شده است.
وی با تأکید بر تفکیک دقیق مراحل سرمایهگذاری و تملک افزود: تمرکز اصلی طرح «خانهریز» بر سرمایهگذاری، شفافیت، سودآوری و اعتمادسازی است و هرگونه ورود به فرآیند تملک، تنها در مرحله نهایی و صرفاً بر اساس انتخاب و تصمیم سرمایهگذار انجام میشود.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران در ادامه از زمان آغاز عرضه عمومی نخستین پروژه خبر داد و گفت: عرضه عمومی خانهریزهای اولین پروژه مشارکتی در حوزه ساختوساز شهری از نیمه دیماه سال جاری و همزمان با میلاد پربرکت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) آغاز خواهد شد.
وی در پایان درباره نحوه دسترسی شهروندان به این طرح توضیح داد: علاقهمندان میتوانند برای ورود به پلتفرم «خانهریز» از طریق درگاه سامانه «شهرزاد» شهرداری تهران اقدام کرده و پس از ثبتنام، با انتخاب آیکون «خانهریز» وارد این بستر سرمایهگذاری شوند.
