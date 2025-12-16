تغییر نرخ ارز موجب اخلال در اجرای پروژه هزار و یک شهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید خاصه‌باف مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در سیصد و هشتادمین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان برای سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه خوشحالیم که گزارش حسابرسی سازمان سختگیرانه انجام شد و نشان داد که در سال‌های قبل در سازمان چه خبری بود، اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ با زیان مواجه بودیم، در سال ۱۴۰۲ با ۵۰ میلیارد تومان شود و سال ۱۴۰۳ با ۴۶۰ میلیارد تومان سود رو به رو شدیم.

وی افزود: این چندمین بار است که آقای اقراریان می‌گوید در سازمان ما ابهاماتی وجود دارد. ابهام را بفرمائید؛ ما توضیح خواهیم داد.

خاصه باف با بیان اینکه اگر استاندارد حسابرسی استاندارد واقعی است چرا هم در گزارشات سازمان مقبول اعلام شد و هم در سال قبل مقبول بوده است، تصریح کرد: فردا در خدمت سازمان بازرسی کل کشور خواهیم بود و پیش از این مرتباً گزارشات اقدامات را به آنها اعلام کردیم. پروژه‌های سودآور دوره اسبق مجدداً در این دوره فعال شده است. از مدیران اسبق پروژه هزار و یک شهر شکایت شده است.

وی با بیان اینکه در پروژه باغ کتاب نقش سازمان سرمایه گذاری واسطه‌ای بوده است، خاطرنشان کرد: ما تکالیف را که جز برنامه‌هاست، حتماً اجرایی خواهیم کرد.

خاصه باف با اعلام اینکه دو سال پیش توافقی با سرمایه گذار پروژه هزار و یک شهر داشتیم، یادآور شد: گزارشات کاغذی در معاونت حقوق عامه قوه قضائیه، سازمان بازرسی و شهرداری تهران وجود داشت و از شهردار خواستیم که از پروژه بازدید کند. بازدید صورت گرفت و دیدیم که ساختار و ۹۰ درصد تجهیزات شهربازی وجود دارد. این پروژه سال‌ها در انتظار تصمیم مدیریتی بود و ما جسارت کردیم و تصمیم مدیریتی گرفتیم اما در مسیر پروژه دستخوش فرآیندها شد.

وی ادامه داد: ساخت شهربازی و خدمات عمومی برای سرمایه گذار توجیه پذیر نیست؛ به هر شکل ما درخواست کردیم که طرح تهیه شده برای پروژه هزار و یک شهر در شورا بررسی شود. این طرح ملی را از مسیر معاونت حقوق عامه حقوق عامه پیگیری کردیم.

خاصه باف همچنین تصریح کرد: سرمایه گذار اعلام کرده که توافق ما مربوط به دو سال قبل و دلار ۳۰ هزار تومانی بود اما امروز قیمت دلار ۱۳۰ هزار تومان است و توافق را با این شرایط تمدید نمی‌کند.

وی با بیان اینکه بنده تمام اسنادی که به حسابرس ارائه کرده‌ایم به شورا ارائه می‌دهیم، یادآور شد: پیشنهاد بنده این است که حتماً حسابرسی ویژه صورت بگیرد که همه بدانیم در سازمان چه خبر است.

خاصه باف با تأکید بر اینکه ما در برداشته شدن نام سرمایه گذاری از عنوان سازمان مخالفت کردیم، گفت: در همین راستا تصمیم گرفتیم این سازمان به نهاد مالی تبدیل شود و اساسنامه آن ارائه شد و در انتظار تصمیم‌گیری در بورس است. پس از آن حتماً اساسنامه را در شورا ارائه خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه ما هیچ موضوع غیر شفافی نداریم، اظهار کرد: ما در مورد تمام ابهامات پاسخ‌های لازم را داده‌ایم و بر اساس تذکرات، مسیرها را نیز اصلاح کردیم.

وی با بیان اینکه آرشیو الکترونیکی سازمان شکل گرفته تا در حقوق شهرداری تضییع صورت نگیرد، یادآور شد: در یکی از پروژه‌ها شایعه تبانی مدیرعامل وقت با سازمان مدیریت پسماند به وجود آمد و شکایت کیفری کردیم که رد شد. این موضوع به دلیل سو مدیریت در دوره قبل بود.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی این سازمان سنواتی است، اظهار کرد: عمده بندها که باعث مشروط شدن گزارش شده به سال‌های قبل بر می‌گردد.

گفتنی است گزارش حسابرسی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۳ با حداکثر آرا موافق تأیید شد.