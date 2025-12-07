نجات جان یک مادر باردار با پرواز بالگرد اورژانس هوایی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قاسمی در تشریح این مأموریت گفت: مقارن ۱۵ آذرماه جاری بنا به درخواست بیمارستان کیش مبنی بر انتقال اورژانسی مادر میانسال هفته ۲۷ بارداری که از چند روز قبل لکه بینی مشاهده، و نیاز به سزارین و بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان(NICU) داشته، سریعاً پس از هماهنگی محمد رستمی مسئول بالگرد بندرعباس و اخذ مجوزهای پروازی، بالگرد فعال و پس از تحویل مادر باردار توسط کادر درمانی پرواز مسعود عامری_ حسین امام بخشی، مانیتورینگ و چک علائم حیاتی حین مسیر، هماهنگی با آمبولانس مجهز در پد بالگرد بندرعباس، جهت انجام خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان شریعتی اعزام و تحویل این مرکز درمانی شد.

وی افزود: این مأموریت، مجدداً ارزش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اورژانس هوایی در مناطق جنوبی کشور را تأیید نمود. دسترسی سریع به بالگرد مجهز، امکان جابجایی بیمارانی با ریسک بالا (High-Risk Transfer) را فراهم می‌آورد، در این مورد خاص، انتقال در زمان کوتاه، احتمال موفقیت سزارین و زنده ماندن نوزاد را به شکل چشمگیری افزایش داد.