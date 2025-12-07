  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

نجات جان یک مادر باردار با پرواز بالگرد اورژانس هوایی هرمزگان

کیش- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان از امدادرسانی بالگرد اورژانس هوایی این مرکز به مادر باردار ۳۴ساله در جزیره کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قاسمی در تشریح این مأموریت گفت: مقارن ۱۵ آذرماه جاری بنا به درخواست بیمارستان کیش مبنی بر انتقال اورژانسی مادر میانسال هفته ۲۷ بارداری که از چند روز قبل لکه بینی مشاهده، و نیاز به سزارین و بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان(NICU) داشته، سریعاً پس از هماهنگی محمد رستمی مسئول بالگرد بندرعباس و اخذ مجوزهای پروازی، بالگرد فعال و پس از تحویل مادر باردار توسط کادر درمانی پرواز مسعود عامری_ حسین امام بخشی، مانیتورینگ و چک علائم حیاتی حین مسیر، هماهنگی با آمبولانس مجهز در پد بالگرد بندرعباس، جهت انجام خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان شریعتی اعزام و تحویل این مرکز درمانی شد.

وی افزود: این مأموریت، مجدداً ارزش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اورژانس هوایی در مناطق جنوبی کشور را تأیید نمود. دسترسی سریع به بالگرد مجهز، امکان جابجایی بیمارانی با ریسک بالا (High-Risk Transfer) را فراهم می‌آورد، در این مورد خاص، انتقال در زمان کوتاه، احتمال موفقیت سزارین و زنده ماندن نوزاد را به شکل چشمگیری افزایش داد.

