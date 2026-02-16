اردوی تیم ملی جوانان پلی برای موفقیت آسیایی و جهانی است

احسان امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان اظهار کرد: این اردو از روز گذشته آغاز شده و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت و کشتی‌گیران در این مدت تمرینات فشرده و تخصصی را پشت سر می‌گذارند.

وی افزود: هدف اصلی از برگزاری این اردو، آماده‌سازی هرچه بهتر کشتی‌گیران برای حضور موفق در مسابقات آسیایی تایلند و رقابت‌های جهانی اسلواکی است که به ترتیب در تیرماه و مردادماه سال آینده برگزار می‌شود.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران با تأکید بر اهمیت این مرحله از تمرینات تصریح کرد: برنامه‌ریزی اردو به گونه‌ای انجام شده که کشتی‌گیران از نظر بدنی، فنی و تاکتیکی به آمادگی مطلوب برسند و نقاط ضعف و قوت آنها به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

امینی ادامه داد: این اردو نقش مهمی در انتخاب ترکیب نهایی تیم برای مسابقات پیش‌رو دارد و عملکرد کشتی‌گیران در تمرینات و مبارزات تدارکاتی به‌دقت ارزیابی می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشارکت کشتی‌گیران کرمانشاهی در این اردو اشاره کرد و گفت: در این مرحله از تمرینات، حدود ۱۵ نفر از کشتی‌گیران کرمانشاهی در کنار ملی‌پوشان حضور دارند و به‌صورت مشترک با اعضای تیم ملی تمرین می‌کنند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران افزود: همچنین هفت نفر از مربیان کرمانشاهی نیز در اردو حضور دارند که این موضوع می‌تواند به تبادل تجربیات فنی و ارتقای سطح دانش مربیگری کمک قابل توجهی کند.

امینی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین اردوهایی علاوه بر آماده‌سازی تیم ملی برای رقابت‌های بین‌المللی، به شناسایی استعدادهای برتر و تقویت بدنه کشتی جوانان کشور کمک می‌کند و امیدواریم نتیجه این تلاش‌ها، کسب افتخار برای ایران در میادین آسیایی و جهانی باشد.