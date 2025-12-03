به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز چهارشنبه با تشکیل «نشست مشورتی و گفت‌وگوی بین‌نسلی» که متشکل از نمایندگان نسل نوجوان دانش‌آموزی و دانشجویی بود، ابتدا فلسفه تشکیل چنین جمع و گفت‌وگویی را تلاش برای درک متقابل نسل به اصطلاح زد با نسل ماقبل خود دانست و خطاب به نسل جدید گفت: «یکی از علل شکاف نسلی در کهنه‌پنداری شما از دانش، انگاره‌ها و تجربه‌های زیسته نسل گذشته یا همان پدر و مادر خودتان است. این پندار نسل جدید ناشی از سطح بالای دسترسی به منابع متعدد آموزه‌ها در عصر رسانه‌های دیجیتال است. در عصر جدید، خانواده، مدرسه و دانشگاه، مرجعیت آموزشی خود را از دست داده است. در حالی که برای والدین شما مرجعیت آموزش با خانواده، مدرسه و منابع سنتی بود. خود تغییر مرجعیت آموزش، نقش چشمگیری در بروز این شکاف دارد. میزان گفت‌وگویی که روزانه بین والدین و فرزندان برقرار می‌شود، نشان می‌دهد که میزان این شکاف چقدر است. حتی آن میزان گفتگو هم عمودی است در حالی که نسل نوجوان گفت‌وگوی عمودی را بر نمی‌تابد و گفت‌وگو از منظر برابر رو می‌طلبد.

محمدزاده با تاکید بر لزوم ایجاد گفت‌وگو، تشریح کرد: چاره‌ای جز گفت‌وگوی بین نسلی نداریم و اعتقاد داریم که این گفت‌وگو باید افقی باشد نه عمودی. امروز ما در برابر شما نشسته‌ایم تا گفت‌وگو کنیم و دغدغه‌های شما را در سیاستگذاری‌های حکمرانی لحاظ کنیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در پایان گفت: یکی از الزامات گفت‌وگو، پذیرش واقعیت‌ها است و یکی از واقعیات، وجود شکاف بین‌نسلی است و جامعه ما در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن است و این شکاف، محصول طبیعی دوران گذار است و برای کاستن از شکاف‌، باید به‌صورت جدی و برابر گفت‌وگوها کرده و شنیدن را نهادینه کنیم.

در این نشست، نمایندگانی از نسل جدید حدود دو ساعت به بیان دغدغه‌ها پرداخته و خاطر نشان کردند انتظار داریم چنین گفت‌وگوهایی به نتایج ملموس و تغییر در رویه‌ها و پذیرش واقعیت‌های حاکم بر زندگی در عصر جدید منجر شود.