۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

محمدزاده: بدون تعیین اولویت‌ها، مدیریت فضای مجازی ممکن نیست

تبریز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: تدوین اولویت‌ها، پایه موفقیت در مدیریت فضای مجازی است و ارتقای سواد رسانه‌ای از اهداف اصلی شورای فضای مجازی استان خواهد بود.

مرتضی محمدزاده روز دوشنبه در در نخستین جلسه شورای فضای مجازی آذربایجان شرقی، هوشمندسازی را مهم‌ترین ابزار تحقق شفافیت در نظام اداری عنوان کرد و بر ضرورت ارتقای سطح سواد رسانه‌ای و مجازی جامعه تأکید کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تشریح ساختار شورا گفت: در ذیل شورای فضای مجازی استان، کمیته‌های فرهنگ، محتوا و رسانه، کمیته فناوری، نوآوری و دیجیتال، کمیته حکمرانی هوشمند و همچنین کمیته زیرساخت و شهر هوشمند فعالیت خواهند کرد و پایه فکری و اجرایی تصمیمات شورا را شکل می‌دهند.

محمدزاده، تدوین سند جامع اولویت‌ها را نخستین گام برای اثربخشی این شورا دانست و افزود: بدون یک سند واحد، برنامه ریزی جلسات پراکنده و تصمیم گیری ها جزیره‌ای خواهد بود و باید چارچوب مشخصی برای تمام اقدامات داشته باشیم.

وی در ادامه، ارزیابی میزان تحقق دولت الکترونیک و تسریع در هوشمند سازی نظام حکمرانی را یکی از مأموریت‌های اصلی این شورا برشمرد و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اعتماد مردم به نظام حکمرانی، به توجه به شفافیت و مقابله جدی با فساد اقتصادی وابسته است. اگر دولت هوشمند به صورت کامل مستقر می‌شد، بسیاری از تخلفات و رخدادهای اقتصادی رخ نمی‌داد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در پایان ابراز امیدواری کرد: تلاش می‌کنیم شورای فضای مجازی استان بتواند با برنامه ریزی منسجم، نقش مؤثری در ارتقای حکمرانی دیجیتال و بهبود کیفیت خدمات عمومی ایفا کند.

