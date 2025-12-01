مرتضی محمدزاده روز دوشنبه در در نخستین جلسه شورای فضای مجازی آذربایجان شرقی، هوشمندسازی را مهم‌ترین ابزار تحقق شفافیت در نظام اداری عنوان کرد و بر ضرورت ارتقای سطح سواد رسانه‌ای و مجازی جامعه تأکید کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تشریح ساختار شورا گفت: در ذیل شورای فضای مجازی استان، کمیته‌های فرهنگ، محتوا و رسانه، کمیته فناوری، نوآوری و دیجیتال، کمیته حکمرانی هوشمند و همچنین کمیته زیرساخت و شهر هوشمند فعالیت خواهند کرد و پایه فکری و اجرایی تصمیمات شورا را شکل می‌دهند.

محمدزاده، تدوین سند جامع اولویت‌ها را نخستین گام برای اثربخشی این شورا دانست و افزود: بدون یک سند واحد، برنامه ریزی جلسات پراکنده و تصمیم گیری ها جزیره‌ای خواهد بود و باید چارچوب مشخصی برای تمام اقدامات داشته باشیم.

وی در ادامه، ارزیابی میزان تحقق دولت الکترونیک و تسریع در هوشمند سازی نظام حکمرانی را یکی از مأموریت‌های اصلی این شورا برشمرد و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اعتماد مردم به نظام حکمرانی، به توجه به شفافیت و مقابله جدی با فساد اقتصادی وابسته است. اگر دولت هوشمند به صورت کامل مستقر می‌شد، بسیاری از تخلفات و رخدادهای اقتصادی رخ نمی‌داد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در پایان ابراز امیدواری کرد: تلاش می‌کنیم شورای فضای مجازی استان بتواند با برنامه ریزی منسجم، نقش مؤثری در ارتقای حکمرانی دیجیتال و بهبود کیفیت خدمات عمومی ایفا کند.