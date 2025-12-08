انتقاد عراق از سخنان فرستاده ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در جریان دیدار با تام باراک فرستاده ترامپ به سوریه در نشست دوحه نسبت به سخنان اخیر وی درباره عراق اعتراض کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه عراق، فؤاد حسین در این دیدار گفت که دولت عراق از سخنان اخیر باراک در خصوص اوضاع داخلی این کشور تعجب کرده است. باید مواضع باراک به صورت دیگر توضیح داده می‌شد تا واقعیت تحولات سیاسی و ثبات داخلی عراق مشخص شود.

وی بیان کرد که اراده و خواست ملت عراق قابل احترام است و دموکراسی و نظام فدرالی در قانون اساسی این کشور مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

باراک نیز در این دیدار مدعی شد که دولت آمریکا با دید احترام به تجربه عراق نگاه می‌کند و سخنان وی بیانگر تجربه آمریکا در عراق بود.

وی پیشتر گفته بود که تجربه عراق جزو تجربه‌های شکست خورده آمریکا است و نباید تکرار شود. مداخله در این کشور با کشته شدن صدها هزار نفر و ترک عراق به پایان رسید. واشنگتن الگوی فدرالی را در عراق پیاده کرد، یک دولت مرکزی در بغداد و یک نظام کردی در اقلیم مملو از نفت، این اقدامات باعث تجزیه شد همانطور که در یوگسلاوی سابق صورت گرفت. آمریکا سه تریلیون دلار هزینه کرد و ۲۰ سال در یک دوره تاریخی فاجعه بار درگیر بود اما بدون دستاورد ماند.