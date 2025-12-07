به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب، ظهر یکشنبه از تشدید نظارت‌ها در سراسر استان خبر داد و گفت: با نزدیک شدن به شب یلدا و افزایش تقاضای خرید برای اقلامی همچون آجیل، خشکبار، شیرینی و میوه ضرورت کنترل دقیق‌تر قیمت‌ها و کیفیت کالاهای پرمصرف بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه «طرح ویژه نظارتی شب یلدا» با هدف جلوگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه کالاهای غیربهداشتی و سایر تخلفات احتمالی اجرا می‌شود، افزود: تیم‌های بازرسی اداره‌کل صمت با همکاری اداره‌کل تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، روند عرضه و قیمت‌گذاری کالاها را به‌صورت مستمر پایش خواهند کرد.

مدیرکل صمت فارس تأکید کرد: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خط قرمز این اداره کل است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و فوری انجام خواهد شد.

مجرب از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موارد را از طریق تلفن ۱۲۴ و یا تلفن ۰۷۱۳۲۳۴۰۰۰۰ اتاق اصناف اطلاع دهند تا در اسرع وقت توسط بازرسان مورد بررسی قرار گیرد.