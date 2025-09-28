به گزارش خبرنگار مهر، امیر رئوف صبح یکشنبه در دیدار با حمیدرضا افتخاری مدیر رادیو صبا با اشاره به جایگاه ممتاز شیراز و استان فارس در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، شعر و ادب را در هویت این استان و شهر شیراز ریشهدار دانست و فارس را به دلیل خاستگاه بزرگانی چون حافظ و سعدی، مهد شعر و ادب ایران معرفی کرد.
وی آثار جاودانه این دو شاعر نامدار را نه تنها میراث فرهنگی ایران، بلکه سرمایهای دانست که در پاسداشت و گسترش زبان و ادب فارسی نقشی بنیادی دارد و توانسته با زیبایی و پیامهای والای خود، هویت ملی و فرهنگی ایران را تقویت کند.
مدیرکل صدا و سیما مرکز فارس همچنین ظرفیتهای گسترده رادیو فارس در حوزه شعر و ادب را یادآور شد و گفت: همکاری رسانه ای مشترک با شبکههایی چون رادیو صبا، فرصت بهرهگیری از موضوعات مشترک میان استانها و سطح ملی را فراهم میکند.
رئوف ارتباطات میان شبکههای استانی و سراسری را ستون همافزایی رسانهای دانست که با همپوشانی ظرفیتها، تولیدات فاخر را تقویت و به جریانسازی فرهنگی در کشور منجر خواهد شد.
مدیرکل صدا و سیما مرکز فارس تصریح کرد: شیراز مهد فرهنگ و ادب است و صدای حافظ باید در رسانه ملی جایگاهی همیشگی داشته باشد.
«صباخوانی غزلهای حافظ» نمونهای از این همافزایی فرهنگی است
حمید رضا افتخاری مدیر شبکه رادیویی صبا نیز در این دیدار با اشاره به رسالت اصلی این شبکه در تولید برنامههای سرگرمی و طنز، گفت: توجه به فعالیتهای هنری و فرهنگی همواره بخش جداییناپذیر کار رادیو صبا بوده است.
وی همکاری مشترک میان رادیو فارس و رادیو صبا را فرصتی ارزشمند دانست که میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای هر دو شبکه، برنامههایی اثرگذار بر مخاطبان علاقهمند به شعر و ادب فارسی فراهم آورد.
مدیر شبکه رادیویی صبا افزود: اجرای پویش «صباخوانی غزلهای حافظ» نمونهای از این همافزایی فرهنگی است که علاوه بر تنوع محتوایی، در تقویت معنویت و ذوق ادبی شنوندگان نقشآفرینی خواهد کرد.
لازم به ذکر است بر اساس تفاهمنامه فی مابین صدا و سیما مرکز فارس و رادیو صبا، «صباخوانی غزلهای حافظ» را از ۲۰ مهر ماه همزمان با یادروز خواجه اهل راز حافظ شیراز آغاز و تا شب یلدا اجرا خواهند کرد که در آن با خوانش مردمی غزلیاتی از حافظ که در آن از واژه صبا استفاده شده طنین شعر حافظ به گوش مخاطبان سراسر کشور خواهد رسید.
امضای این تفاهمنامه، گامی تازه در همافزایی میان رادیوهای سراسری و استانی و نشانهای از توجه رسانه ملی به پاسداشت میراث ادبی کشور است؛ اقدامی که با محوریت هنر اجرا و رسانه شنیداری، بار دیگر شیراز را به عنوان پایتخت فرهنگی و ادبی معرفی خواهد کرد.
