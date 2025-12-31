مجرب: ساماندهی و ارتقای صنف لوازم یدکی خودرو در شیراز دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر چهارشنبه کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس به همراه جمعی از معاونان این ادارهکل، رئیس اتاق اصناف مرکز استان، رؤسای ادارات ستادی مرتبط و نمایندگان اتحادیه صنف لوازم یدکی با حضور در سطح شهر شیراز از واحدهای صنفی عرضهکننده لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و همچنین تعدادی از فروشگاههای زنجیرهای بازدید و بازرسی کرد.
این بازدیدها با هدف ارزیابی وضعیت عرضه لوازم یدکی، بررسی نحوه قیمتگذاری، کیفیت کالاهای ارائهشده، چگونگی ارائه خدمات به مصرفکنندگان و شناسایی مشکلات و چالشهای موجود در این حوزه انجام شد.
مجرب در حاشیه این نظارت میدانی با اشاره به جایگاه مهم صنف لوازم یدکی خودرو در تأمین ایمنی و سلامت ناوگان حملونقل، اظهار کرد: عملکرد صحیح این صنف نقش مستقیمی در رضایت عمومی و امنیت تردد وسایل نقلیه دارد و به همین دلیل، نظارت مستمر و هدفمند بر فعالیت واحدهای صنفی امری ضروری است.
وی با تأکید بر لزوم عرضه کالاهای استاندارد و دارای اصالت، افزود: مقابله جدی با عرضه لوازم یدکی تقلبی، رعایت ضوابط قیمتگذاری و شفافیت در ارائه خدمات از جمله اولویتهای اصلی ادارهکل صمت فارس است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری و همراهی اتحادیهها و اصناف است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس تصریح کرد: بازدیدهای میدانی و بازرسیهای برنامهریزیشده با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و فعالان صنفی قانونمدار، بهصورت مستمر در دستور کار این ادارهکل قرار دارد.
لازم به ذکر است؛ در پایان این بازدید، مسائل و دغدغههای مطرحشده از سوی فعالان صنف لوازم یدکی خودرو و فروشگاههای زنجیرهای مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات احتمالی صادر شد.
