به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عابدینی، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک صد و دومین جلسه کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر که امروز به ریاست امیرحسین یاوری؛ معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در مجموعه فرهنگی شقایق این ستاد با حضور نمایندگان دستگاههای عضو برگزار شد با اشاره به سه دستور جلسه امروز، اظهار کرد: در نخستین دستور جلسه امروز مقرر شده سه دستگاه شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گزارشات خود را در چهارچوب تفاهمنامههای با ستاد مبارزه با مواد مخدر و وظایف خود در حوزه فرهنگی و پیشگیری ارائه دهند.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به دومین دستور جلسه این نشست، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در بحث پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر به دنبال این است با رویکردهای تحولی، یک برنامه تحولی را در سال ۱۴۰۵ ارائه دهد.
عابدینی افزود: قانون برنامه هفتم توسعه ما را ملزم کرده در پایان برنامه به ضریب کاهش ۱۰ درصدی در بحث اعتیاد برسیم که تقریباً از این برنامه نیز یک سال و نیم گذشته است.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است از ظرفیت تمام دستگاههای دولتی و غیردولتی به منظور برنامهریزی و اقدام در جهت پیشگیری از شیوع مواد مخدر استفاده کند و در قانون از تمام دستگاههای عضو در کمیته ملی به عنوان دستگاهها و شرکای اصلی در حوزه پیشگیری از اعتیاد نام برده شده است.
عابدینی با اشاره به ارائه دیدگاههای تحولی ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری از اعتیاد، گفت: بدین منظور درصددیم در سال آینده یک برنامه ملی و پیشگیرانه را با قوت بیشتری پیگیری کنیم.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به دستور جلسه سوم این نشست مبنی بر تصمیمگیری درباره کارگروههای ذیل کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری، تصریح کرد: این کمیته در سنوات گذشته مصوباتی داشته مبنی بر اینکه یک سری کارگروه ذیل آن تشکیل شود و این کارگروهها عمدتاً نقش بررسی، سیاستگذاری، هماهنگی امور تخصصی را در حوزه پیشگیری برعهده داشتند اما طی بررسیهای صورت گرفته، غیر از برگزاری چندین جلسه توسط کارگروه «نظارت بر تولید محتوای رسانهای» از سال ۱۴۰۱ تاکنون، سایر کارگروهها یا تقریباً تشکیل نشده یا اینکه کارکرد و کار ویژه مشخصی از خود ارائه نداند.
وی یادآور شد: برنامه سال ۱۴۰۵ و برنامه سه سال آینده با رویکرد تحولی با محوریت و تمرکز تمام برنامهها و دستگاهها ذیل اکوسیستم ملی پیشگیری پیگیری خواهد شد و به نظر ما باید ذیل این کمیته ملی چند کارگروه تخصصی نیز تعریف شود و ستاد مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب این کارگروهها، برنامهها را در همافزایی با دستگاههای عضو کارگروهها مدیریت و پیگیری کند.
