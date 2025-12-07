تمرکز بر پیشگیری از اعتیاد؛ تولید محتوا در فضای مجازی ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک صد و دومین جلسه کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر امروز به ریاست امیرحسین یاوری؛ معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در مجموعه فرهنگی شقایق این ستاد با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد.

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در این جلسه با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اینکه مقابله موادمخدر یک دغدغه است، گفت: ما باید به اعتیاد به عنوان یک دغدغه نگاه کرده و بیشتر در این رابطه کار کنیم.

وی با بیان اینکه باید آموزش‌ها در بحث پیشگیری از اعتیاد به صورت هدفمند، توسط آموزش‌گران حرفه‌ای و برای جامعه هدف انجام شود، تصریح کرد: در بحث پیشگیری از اعتیاد در گزارشات دستگاه‌ها باید به نکات خاص و وضعیت قبلی و فعلی توجه شود.

یاوری با بیان اینکه باید تمام انرژی ما به سمت تولید محتوا در بحث پیشگیری از اعتیاد مخصوصاً در حوزه مجازی سوق پیدا کند، گفت: فرزندان ما مدام با تلفن‌همراه فعالیت دارند و باید در حوزه پیشگیری از اعتیاد تولید محتوا در این فضا صورت گیرد.

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه در صورت انجام اقدامات ثمربخش جدید توسط دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از اعتیاد، بودجه مدنظر نیز تأمین خواهد شد، بیان کرد: باید کانال‌ها و تلویزیون‌های اینترنتی در زمینه پیشگیری از اعتیاد فعال شوند، فرزندان ما در فیلم‌ها، سریال‌ها و شبکه‌های خانگی باید سکانس‌ها و جملاتی را درباره پیشگیری از اعتیاد دریافت و درک کنند. اکنون جای ما در فیلم‌ها و سریال‌های شبکه‌های خانگی در حوزه پیشگیری از اعتیاد خالی است.

وی ضمن اعلام آمادگی ستاد مبارزه با موادمخدر در بحث مشارکت با سایر دستگاه‌ها در حوزه تحقیقات مخصوصاً تحقیقات ملی در زمینه پیشگیری از اعتیاد، گفت: درصددیم در بحث پیشگیری از اعتیاد بیشتر هزینه کنیم البته حوزه پیشگیری نیز باید شاخص داشته باشد یعنی مشخص شود که به اندازه اقداماتمان چه میزان در حوزه پیشگیری از اعتیاد موفق بوده‌ایم.

یاوری با اشاره به لزوم احداث کارگروه‌هایی ذیل کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری، گفت: هر چه می‌توانیم باید از رشد و آهنگ اعتیاد کمتر کنیم.

گفتنی است در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های عضو از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیته امداد به تشریح اقدامات سازمان‌های متبوع خود در زمینه پیشگیری از اعتیاد پرداختند.