راهکارهای پیرصالحی برای عبور از بحران دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در همایش سالانه مدیران عامل انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل، اظهار داشت: کمبود ارز و تأخیر در تخصیص منابع، بخش قابل‌توجهی از توان مدیریتی سازمان غذا و دارو را به پیگیری مطالبات معوق از بانک مرکزی و بیمه‌ها معطوف کرده و پرداخت نشدن مطالبات جریان مالی داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش را دچار اختلال کرده است.

وی، نبود نظام اعتبارسنجی کارآمد برای داروخانه‌ها و ناترازی‌های ایجاد شده در شبکه توزیع را از چالش‌های داخلی دانست و افزود: برای جلوگیری از خروج غیرمنظم دارو، به ویژه به برخی کشورهای همسایه، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و تقویت سازوکارهای نظارتی ضروری است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تشدید بازرسی‌ها و پیگیری اصلاح منطقی سود توزیع با هدف ایجاد توازن میان تولید، پخش و عرضه در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: عبور از این دوره دشوار نیازمند هماهنگی پایدار، هم‌افزایی و شفافیت در کل شبکه تأمین است.