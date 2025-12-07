آخرین وضعیت اعزام دانشجویان به عمره؛ جزئیات ارائه تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر از مدینه منوره، حجت الاسلام سید محمد طاهری رئیس ستاد عمره دانشجویی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اعزام دانشجویان به عمره مفرده دانشجویی گفت: برنامه اعزام دانشجویان به عمره دانشجویی از ۲۵ آبان شروع شده و کاروان‌ها یکی پس از دیگری اعزام می‌شوند.

وی ادامه داد: کاروان‌های دختران مجرد اعزام شده و به پایان رسید. اعزام کاروان‌های دانشجویی متأهلین و اساتید آغاز شده است انشالله پس از آن اعزام کاروان‌های دانشجویی پسران شروع می‌شود و تقریباً تا ۲۷ آذر ماه این اعزام‌ها انجام می‌شود و آخرین کاروانی که به ایران باز می‌گردد ۴ یا ۵ دی ماه خواهد بود.

رئیس ستاد عمره دانشجویی درباره اختصاص تسهیلات به دانشجویان عمره گذار افزود: اگر به یاد داشته باشید در مصاحبه‌ها قول ارائه تسهیلات ندادیم ولی گفتیم تلاش می‌کنیم، اکنون با لطف رسول خدا صلوات الله علیه و اهل بیت، پیگیری‌ها مثمر ثمر شد.

وی ادامه داد: وزارت علوم پذیرفت به یک هزار نفر از دانشجویان خود وام عمره اختصاص دهد، وزارت بهداشت و دانشگاه فرهنگیان نیز همینطور؛ دانشگاه آزاد پذیرفت به ۱۵۰۰ دانشجوی عمره گذار این دانشگاه وام ارائه دهد.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد وام عمره دانشجویی توسط دانشگاه آزاد ارائه شد.

طاهری افزود: اسامی که مانده و به وزارت علوم و وزارت بهداشت نرفته بود توسط یکی از بانک‌ها که اخیراً با آن قرار داد منعقد کرده ایم قرار شد پرداخت کنند ما هم لیست تمام دانشجویان مذکور را برای بانک طرف قرار داد ارسال کردیم که فرآیند پرداخت آن آغاز شده است.