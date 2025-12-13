به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، گفتوگوهای تخصصی «علم، صنعت و پرسش از آب» با محوریت «گفتوگوی ملی پیرامون آب، زیستپذیری و مسئولیت اجتماعی»، در محل شرکت فولاد مبارکه اصفهان و با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از اساتید دانشگاههای کشور برگزار شد.
وحید شالچی در این همایش به موضوع آب، زیستپذیری و مسئولیت اجتماعی اشاره کرد. وی سخنان خود را با تبریک ولادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها آغاز کرد و گفت: ابتدا لازم میدانم از شرکت ملی فولاد و جناب آقای دکتر زرندی تشکر کنم که اهتمام ویژهای به تعامل با دانشگاه دارند و علیرغم مشغلهها امروز آمدند تا در این جمع حضور پیدا کنند.
وی افزود: همچنین از سایر مدیران فولاد و اساتیدی که از دانشگاههای مختلف کشور، حدود ۶۵ استاد، تشریف آوردند تا پیرامون یکی از مهمترین دغدغههای کشور یعنی مسائل آب و محیطزیست گفتگو کنیم.»
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: این ایده بر اساس سه محور دانش، گفتگو و همکاری شکل گرفته تا بتوانیم این سه عنصر را در کنار هم قرار دهیم. احتمالاً همه ما در این جمع اجماع داریم که اگر بخواهیم دو یا سه مسئله کانونی آینده ایران را مشخص کنیم، قطعاً یکی از آنها توان مواجهه مسئولانه با آب و محیطزیست است. سرنوشت نه تنها نسلهای آینده، بلکه امروز این سرزمین نیز به همین مواجهه مسئولانه بستگی دارد. آب دیگر فقط یک منبع طبیعی نیست؛ امنیت ما، مهاجرت و بسیاری از مسائل دیگر به موضوع آب گره خورده و آن را به مسئلهای حیاتی تبدیل کرده است.
شالچی با تأکید بر ضرورت همکاری همهجانبه گفت: در دنیای امروز، حکمرانی علمی زمانی موفق است که دانشگاه، دولت، بخش خصوصی و بخش مدنی را در کنار یک میز گرد هم بیاورد. مسائل محیطزیست آنقدر پیچیده شده که دیگر حتی پژوهش علمی و دقیق هم بهتنهایی توان گرهگشایی ندارد. لازم است دانش و گفتگو در کنار هم قرار بگیرد.
وی با اشاره به نگاه وزارت علوم افزود: نگاهی که وزارت علوم دنبال میکند این است که دانشگاه باید در خدمت حل مسائل جامعه و مردم قرار بگیرد. دانشگاه تنها نهادی نیست که دانش تولید میکند؛ بلکه یکی از نهادهای اصلی برای حل مسائل آب و محیطزیست است. ما برای حل این مسئله پیچیده و چندلایه، هم به دانش نیاز داریم، هم به گفتگو، هم به سرمایه اجتماعی تا بتوانیم آن را گرهگشایی کرده، از وخامت جلوگیری و انشاءالله به سمت کاهش مسئله حرکت کنیم.
شالچی با قدردانی از حضور اساتید گفت: از اساتیدی که لطف کردند و از دانشگاهها و رشتههای مختلف تشریف آوردند تشکر میکنم. این حضور از رشتههای گوناگون با هدف درک چندلایگی و پیچیدگی مسئله آب و محیطزیست است که نیازمند نگاهها و تخصصهای متفاوت است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش فولاد مبارکه توضیح داد: فولاد مبارکه که یکی از افتخارات صنعتی کشور است، آغازش به دوره جنگ تحمیلی برمیگردد؛ دورهای که ما شدیدترین فشارهای اقتصادی و حملات را تجربه میکردیم؛ زمانی که حتی تولید نفت ایران تحت فشار بود، جزیره خارک بمباران میشد و کشور با منابع محدود اداره میشد. اما در همان شرایط، چنین سرمایهگذاری بزرگی انجام شد و این مجتمع صنعتی عظیم که صدها کارخانه و شرکت را دربرمیگیرد و یکی از دلایل قوت و پویایی ایران امروز است، شکل گرفت.
وی در پایان با اشاره به وضعیت فعلی کشور گفت: اکنون نیز شاید در برخی حوزهها شرایط دشواری همچون مسائل مالی و تحریمی داشته باشیم؛ اما در همین شرایط هم، اگر بتوانیم سرنوشت مشترکمان را حفظ کنیم و گفتگو، دفاع و همنشینی جامعه، دولت و صنعت را استمرار بخشیم، انشاءالله میتوانیم در جهت حل مشکلات مردم حرکت کنیم.
