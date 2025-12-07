به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر قائم پناه اظهار کرد: ۶۳ درصد درآمدهای پیشبینی شده دولت در شرایط سخت محقق شده که رقم بالایی است.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: با وجود محدودیتها و تنگناهای مالی و غیره دولت تاکنون مدیریت قابل قبولی داشته است.
وی با اشاره به اهمیت معیشت اقشار کمدرآمد افزود: دولت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای کالابرگ دهکهای اول تا هفتم اختصاص داد؛ این هزینهها بیتردید بر سلامت جامعه اثر مستقیم دارد.
قائم پناه در ادامه با بیان اینکه راه نجات نظام سلامت، اصلاح ساختار نظام ارجاع و بهرهوری منابع است با تشریح چالشهای مالی و ساختاری حوزه سلامت کشور بر ضرورت اجرای نظام ارجاع، سطحبندی خدمات، بودجهبندی عملیاتی و بهرهگیری از ظرفیت گردشگری سلامت تأکید کرد و خواستار تغییر رویکردها از افزایش بودجه به سمت افزایش بهرهوری شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور محور اصلی اصلاحات در حوزه سلامت را اجرای نظام ارجاع، پزشک خانواده و سطحبندی خدمات دانست و تصریح کرد: حوزه سلامت بدون اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده از نظر مالی پایدار نمیشود. در دنیا همین مسیر طی شده و ما نیز باید به آن برگردیم؛ هیچ راه دیگری وجود ندارد.
وی با اشاره به اختلاف هزینه خدمات در بخش خصوصی و دولتی، ادامه داد: هزینه یک آزمایش در بخش دولتی سه میلیون تومان است اما در بخش خصوصی تا هفت میلیون تومان انجام میشود. این اختلافها منابع حوزه سلامت را میبلعد و حجم خدمات القایی نیز قابل توجه است.
قائم پناه با بیان اینکه بسیاری از خدمات در بخش خصوصی بدون ضرورت انجام میشود، بیان کرد: تعداد آزمایشها، سیتیاسکنها و خدماتی که بیمارستانهای خصوصی درخواست میکنند بسیار بالاست که این مسائل اکنون شفاف شده و باید از طریق سطحبندی و نظام ارجاع اصلاح شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به برنامههای دولت برای اصلاح نظام بودجهریزی نیز اظهار کرد: دو راهحل برای حل مسائل اعتبارات و کمبودها وجود دارد؛ باید به سمت بودجهبندی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد حرکت کنیم. اگر هزینه تمامشده خدمات محاسبه شود و پرداختها بر اساس آن انجام گیرد، عدالت برقرار میشود و ناترازیها کاهش مییابد.
وی عنوان کرد: وقتی هزینه واقعی خدمت مشخص شود و پرداختها متناسب با عملکرد باشد، هم بهرهوری بالا میرود و هم بسیاری از بیمارستانها از وضعیت زیاندهی خارج میشوند.
قائم پناه با اشاره به تجربه بازدید از بیمارستانهای مختلف کشور عنوان کرد: در برخی شهرها بیمارستانهایی داریم که تنها ۱۰ یا ۲۰ درصد تختها فعال هستند. چنین ساختاری قابل دوام نیست.
معاون اجرایی رئیسجمهور گردشگری سلامت را یکی از مهمترین منابع درآمدی استان خراسان رضوی دانست و تأکید کرد: مشهد یکی از قطبهای پزشکی کشور است و باید از این ظرفیت بزرگ برای درآمدزایی استفاده کرد. اینکه سالانه ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی به مشهد میآیند و تعدادی از آنان برای درمان به ایران و مشهد میآیند، خود برای ما یک فرصت طلایی و یک ظرفیت است.
وی با پیشنهاد اینکه بیمارستانهای دولتی در مشهد بخش خصوصی یا VIP ایجاد کنند، گفت: ایجاد بخش خصوصی در دل بیمارستان دولتی کاملاً قانونی است. این کار در تهران نیز انجام شده و موفق بوده است. میتوان هتلینگ باکیفیت ایجاد کرد تا بیمار خارجی هم در هتل و هم در بیمارستان خدمات مناسب دریافت کند. تعرفه خاص برای بخش بینالملل درآمد پایدار ایجاد خواهد کرد.
قائم پناه با اشاره به اعتماد بیماران منطقه به پزشکان ایرانی، افزود: پزشکان ایرانی در منطقه شناختهشده و مورد اعتماد هستند از کویت و عربستان تا آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان. بیمار خارجی حاضر است برای خدمات تخصصی هزینه چندبرابری نسبت به تعرفه داخلی پرداخت کند و به ایران بیاید، پس نباید از این ظرفیت غافل ماند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به هزینههای درمان اتباع خارجی نیز تصریح کرد: ارائه خدمات رایگان به اتباع امکانپذیر نیست. باید سازوکاری تعریف شود تا از محل بودجههای بینالمللی مانند سازمان ملل بخشی از هزینهها جبران شود، ما در دولت نیز میتوانیم پیگیر این موضوع باشیم.
وی تأکید کرد: پزشک خانواده باید درآمد مناسب داشته باشد؛ پزشک نمیتواند با حقوق ۱۰ میلیون تومان در ماه در طرح بماند. در دنیا پزشک خانواده ۲ هزار بیمار را پوشش میدهد و دستمزد مناسبی دریافت میکند. این مدل باید در کشور بومیسازی شود.
قائم پناه اظهار کرد: ممکن است بیمار نیاز به مراجعه به فوقتخصص نداشته باشد اما اکنون بسیاری از ویزیتها غیرضروری است و هزینههای سلامت را افزایش میدهد. در نظام ارجاع همهچیز مشخص است: چه آزمایشی، چه سنی و چه فاصلهای.
معاون اجرایی رئیسجمهور مشهد را از استانهای دارای ظرفیت بالا در حوزه سلامت دانست و ادامه داد: مشهد یکی از قطبهای اصلی پزشکی کشور اعم از درمانهای تخصصی و نیز در مدیریت پزشکی است، این استان میتواند الگوی کشور و حتی منطقه شود.
وی تأکید کرد: مشهد پتانسیل برگزاری کارگاههای ملی و منطقهای در حوزه مدیریت سلامت، پزشکی، قلب، غدد و سایر تخصصها را دارد و سابقه این استان در حوزه سلامت قابل اتکاء است.
معاون اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: صرف اضافهکردن بودجه مشکل را حل نمیکند؛ اگر ساختار اصلاح نشود، شش ماه بعد دوباره با کمبود مواجه میشویم. راه اصلی، تولید درآمد، بهرهوری منابع، اجرای دقیق نظام ارجاع و پزشک خانواده و استفاده از ظرفیت گردشگری سلامت است.
وی تأکید کرد که موضوعات بودجهای استان را پیگیری خواهد کرد و در این زمینه عنوان کرد: اصلاحات ساختاری باید در اولویت باشند؛ این مسیر پایدارترین راه برای توسعه سلامت در خراسان رضوی و کشور است.
