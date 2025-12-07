دانشجویان و اساتید کاشان از اماکن تاریخی کاشان بازدید رایگان دارند

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا عبداله زاده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دانشجویان و اساتید دانشگاههای کاشان به مناسبت «روز دانشجو» میتوانند طی دو روز بهصورت رایگان از اماکن فرهنگیتاریخی و موزههای تحت مدیریت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در کاشان بازدید کنند.
وی ابراز کرد: دانشجویان و اساتید دانشگاههای کشور با ارائه کارت شناسایی مرتبط میتوانند روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۱۶ و ۱۷ آذرماه به صورت رایگان از اماکن فرهنگیتاریخی و موزههای تحت مدیریت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در کاشان شامل باغ فین، خانه بروجردی و تپه سیلک دیدن کنند.
