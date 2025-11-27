به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه صبح پنجشنبه در جریان بازدید از بیمارستان فاطمهالزهرا بوشهر، با اشاره به اولویت جدی دولت چهاردهم در حوزه سلامت، گفت دولت سلامت مردم را وظیفه اصلی خود میداند و رئیسجمهور نیز این موضوع را در صدر اولویتها قرار داده است.
وی تأکید کرد: ایجاد زیرساختهای درمانی و تکمیل بیمارستانهای نیمهتمام با جدیت در حال پیگیری است و هدف آن است که پروژههای بر زمینمانده هرچه زودتر به بهرهبرداری برسند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تشریح وضعیت استان بوشهر در شاخص تختهای بیمارستانی، اظهار کرد: این استان در سالهای گذشته از نظر سرانه تخت در وضعیت مناسبی نبود اما اکنون ۳۴۰ تخت در حال احداث است.
به گفته وی، بیمارستانهای بوشهر و برازجان سال آینده افتتاح خواهند شد و روند ساخت هر دو پروژه نیز مطلوب ارزیابی شده است.
قائم پناه تصریح کرد: بیمارستانهای یادشده جز مصوبات سفر استانی بودند و اعتبارات آنها تخصیص یافته است. برای بیمارستان فاطمهالزهرا بوشهر قرار بود ۵۰۰ میلیارد تومان تأمین شود که تاکنون بیش از ۳۲۵ میلیارد تومان پرداخت شده و ادامه تخصیص نیز انجام خواهد شد. همچنین برای بیمارستان برازجان پیگیری افزایش تخصیص اعتبارات ادامه دارد تا این پروژه نیز بدون وقفه پیش برود.
وی بخش دیگری از برنامههای دولت در حوزه سلامت را اجرای طرح تحول نظام ارجاع، پزشک خانواده و سطحبندی خدمات عنوان کرد؛ طرحی که به گفته او با بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، موجب افزایش بهرهوری، توسعه خودمراقبتی و کاهش نیاز مردم به خدمات بیمارستانی خواهد شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین بر ضرورت کاهش حوادث و تلفات جادهای تأکید کرد و گفت که یکی از راههای کاهش فشار بر بیمارستانها، جلوگیری از تصادفات و کاهش مرگومیر است.
قائم پناه با اشاره به خطرات محور بوشهر شیراز، افزود در ششماهه نخست سال ۳۹ نفر در این مسیر مجروح شدهاند و اصلاح نقاط حادثهخیز و توسعه جادهها میتواند نقش مهمی در ارتقای ایمنی و سلامت مردم داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تلاشهای در دست انجام، مردم ایران و بهویژه مردم بوشهر از خدمات درمانی بهتر، امنیت بیشتر و سلامت بالاتری برخوردار شوند.
