به گزارش خبرگزاری مهر، «رویداد سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه» به همت بنیاد ملی پویانمایی ایران از یکشنبه ۲۳ تا سه‌شنبه ۲۵ آذر در کاشان برگزار شد. این رویداد به دبیری امیر مهران نویسنده و کارگردان انیمیشن، شامل سه بخشِ «انیمیشن‌های کوتاه هنری و تجربی»، «انیمیشن‌های نمونه‌سازی (MVP)» و «انیمیشن‌های کوتاه کاربردی و رسانه‌ای» بود.

«رویداد سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه» طی سه روز در مجموعه فرهنگی تالار شهر شهرداری کاشان میزبان ۳۷ فیلمساز انیمیشن شد. این فیلمسازان در طول روزهای برگزاری رویداد، در حضور ۲ هیئت ارزیاب به ارائه جزئیات پروژه‌های‌شان برای سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی پرداختند. هیئت ارزیاب انیمیشن‌های کوتاه هنری و تجربی متشکل از سعید توکلیان، فرنوش عابدی، بهرام عظیمی، محمدرضا کریمی‌صارمی و محبوبه کلایی بود. مهدی آقاجانی، کیارش زندی، محمدعلی صفورا و محمدامین همدانی نیز هیئت ارزیاب انیمیشن‌های نمونه‌سازی (MVP) و انیمیشن‌های کوتاه کاربردی و رسانه‌ای را تشکیل دادند.

در روزهای برگزاری «رویداد سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه»، اعضای هیئت ارزیابی انیمیشن‌های کوتاه هنری و تجربی کوشیدند با بررسی ۱۵ پروژه ارائه‌شده از سوی ۱۶ فیلمساز انیمیشن (یک اثر به کارگردانی ۲ نفر)، زمینه مشارکت فعالانه سرمایه‌گذاران برای کمک به تولید آثار این فیلمسازان را فراهم آورند. هیئت ارزیابی انیمیشن‌های نمونه‌سازی (MVP) و انیمیشن‌های کوتاه کاربردی و رسانه‌ای نیز ۲۲ پروژه ارائه‌شده از سوی ۲۱ فیلمساز انیمیشن (یک کارگردان با ۲ اثر) را در حضور ۱۰ سرمایه‌گذار بررسی کردند.

سرمایه‌گذاران حاضر در این رویداد مرکز کودک و نوجوان سیما، مرکز پویانمایی صبا، متنا (مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی)، کارخانه صنایع سرگرمی دیجیتال مهوا، صندوق پژوهش و فناوری صنایع فرهنگی سپهر، مرکز اوج کودک و نوجوان، مرکز نوآوری انیمیشن و تکنولوژی کیاگستر، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد ملی پویانمایی بودند.

۱۰ سرمایه‌گذارِ حاضر در فاصله ۲۳ تا ۲۵ آذر از زبان ۳۷ فیلمساز انیمیشن در حضور ۲ هیئت ارزیاب، جزئیاتی را مانند طرح داستانی، تکنیک، مدت زمان اثر، برآورد مالی و جدول زمان‌بندی ساخت شنیدند. طبق برنامه‌ریزی بنیاد ملی پویانمایی ایران، اطلاع سرمایه‌گذاران از جزئیات پروژه‌های ارائه‌شده قرار است به بسترسازی مشارکت آنها در ساخت اثر نهایی منجر شود. این اتفاق با عنوان «رویداد سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه» یا «رویداد ملی پیچینگ پویانمایی ایران» با هدف ایجاد پیوند میان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، نخستین بار بود که در حوزه انیمیشن ایران رخ می‌داد.

«رویداد سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه» به‌منظور توسعه عادلانه صنعت انیمیشن کشور ازجمله برنامه‌هایی بود که ناصر جاهدنیا مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران، مهر سال جاری در نخستین نشست خبری این بنیاد تازه تأسیس به آن اشاره کرد. ثبت نام در این رویداد به دبیری امیر مهران از ۷ آبان آغاز شد و تا چهارم آذر ادامه داشت. طبق گفته مهران با پایان مهلت ثبت نام، سازندگان ۱۶۰ پروژه انیمیشن متقاضی حضور در این رویداد شدند و در نهایت از ۳۷ فیلمساز انیمیشن برای ارائه جزئیات ۳۷ پروژه دعوت به عمل آمد.

با پایان این رویداد «رویداد سرمایه‌گذاری پویانمایی سریالی و سینمایی» از ۲۴ تا ۲۶ دی در مشهد برگزار می‌شود.