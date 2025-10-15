به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای ناصر جاهدنیا مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران و امیرمحمد دهستانی معاون راهبری و حمایت از تولید بنیاد، امروز ۲۳ مهر در آستانه روز جهانی انیمیشن در ساختمان این بنیاد برگزار شد.
جاهدنیا در ابتدای این نشست تصریح کرد: بنیاد ملی پویانمایی در اسفند ۱۴۰۲ تصویب شد و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تیمی برای پیگیری کارهای حقوقی تشکیل بنیاد شکل گرفت که با توجه به شهادت رئیس جمهور وقت عملاً کار اجرایی بنیاد ملی پویانمایی متوقف شد. در نهایت از سال ۱۴۰۳ بنیاد به صورت کاملاً مستقل زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کار خود را آغاز کرد.
بنیاد ملی پویانمایی قرار است تسهیلگر باشد نه تولیدکننده و سفارشدهنده انیمیشن
وی تاکید کرد: بنیاد ملی پویانمایی ایران حاصل مطالبه جدی ۲۰ ساله صنعت انیمیشن ایران است.
دهستانی در ادامه این نشست تصریح کرد: پویانمایی ایران مسیر طولانی را طی کرد تا به این نقطه برسد. خوشحالیم که اکنون در نقطهای قرار دارد که علیرغم حمایتهای کم از این حوزه زیرساختهای زیادی در دست داریم و به دستاوردهای درخشانی رسیدیم. ما امروزه در کشور رسماً صنعت پویانمایی داریم یعنی به شکل متعدد سریالهای پویانمایی، انیمیشن سینمایی و … تولید میشود که در سینماها فروش خوبی هم دارند. در این راستا امروزه قوانینی در حوزه انیمیشن تصریح شده و دغدغه بسیاری از ارگانها پرداختن به انیمیشن است. همچنین انیمیشنهای کوتاه هنری جوایز بسیار ارزشمندی در جهان از جمله اسکار دریافت کردهاند. پیش از جایزه اسکار انیمیشن «در سایه سرو»، سال گذشته نیز یکی از انیمیشنهای ما جزو ۵ فیلم نهایی اسکار بود.
جاهدنیا درباره وظایف بنیاد توضیح داد: بنیاد ملی پویانمایی قرار است تسهیلگر باشد نه تولیدکننده و سفارشدهنده انیمیشن. من نزدیک به ۲۰ سال در حوزه انیمیشن کار کردم و پس از حضور در بنیاد پویانمایی مدت زیادی را صرف مطالعات مختلف کردیم، جلسات متعددی را با اعضای زیستبوم انیمیشن داشتیم. با نمایندگان مجلس صحبت کردیم و سعی داشتیم دغدغههای مختلف این حوزه را ببینیم.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه کشور در چندین بند درباره توجه به انیمیشن صحبت شده است. ما متوجه شدیم که کمیت، کیفیت و زیرساختهای فنی تنها بخشی از نظام مسائل حوزه انیمیشن است و مانع مهم صنعت پویانمایی کشور بحث مالکیت و محافظت از اثر است.
اختصاص شناسه محتوا برای انیمیشنها
مدیرعامل بنیاد با اشاره به تخصیص شناسه محتوا (ip) برای هر انیمیشنی که در ایران عرضه میشود، توضیح داد: قرار است هر محتوایی که در حوزه پویانمایی تولید یا وارد فضای اینترنت کشور میشود شناسه محتوا داشته باشد. این مساله در وهله اول باعث میشود ما حجم اطلاعات موجود در فضای پویانمایی را کنترل و بررسی کنیم. مساله دوم این است که وقتی به لحاظ تکنولوژی محتوا را شناسهدار و قابل رصد کنیم، اگر این اثر از سوی تولیدکننده پخش نشد، بلاک شود.
وی با اشاره به تعامل با پلتفرمها گفت: ما این درخواست را از پلتفرمها داریم که کمک کنند با سرمایه گذاری خودشان سهم بیشتری از محصولات داخلی را منتشر کنند و همچنین بخشی از درآمد خود را وارد تولید پویانمایی کنند. یکی از ویژگیهای پویانمایی این است که خیلی راحت تر از فیلم رئال قابلیت ارائه در فضای بینالمللی را دارد درنتیجه اگر پلتفرمها در این زمینه سرمایه گذاری کنند قابلیت درآمدزایی خوبی نیز دارند.
جاهدنیا اظهار کرد: در دنیا اکثر کشورها برای حمایت از این صنعت، رویدادهایی مانند پیچینگ برگزار میکنند. در این رویدادها فرصتی برابر برای تمام تولیدکنندگان فراهم میشود. ما نیز قصد داریم در این راستا رویداد سرمایهگذاری انیمیشن ایران را برگزار و از تمام گروههای سرمایه گذار دعوت کنیم تا فرصتی برای تولید انیمیشنها فراهم شود. بخش عمده صنعت پویانمایی کشور در استانهای دیگر شکل گرفته است و برنامه ما این است که با برگزاری یک رویداد پیچینگ حمایت ویژهای از فعالان استانها داشته باشیم.
در ادامه دهستانی درباره برگزاری سه رویداد پیچینگ توضیح داد: قرار است که سه رویداد پیچینگ برگزار شود؛ ابتدا رویداد سرمایه گذاری انیمیشن کوتاه است، رویداد دوم مخصوص فیلمهای سینمایی بلند و پیچینگ سوم مختص سریالهای انیمیشن هستند. جذب سرمایه برای انیمیشنهای کوتاه مهم است به این دلیل که قرار است بخشی از این انیمیشنها به عنوان پایلوت نسخه بلند ساخته شوند. همچنین لازم به ذکر است که سایت بنیاد، هفته آینده بالا میآید.
سامان دادن به انتشار انیمیشنهای خارجی در بازار ایران
جاهدنیا در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه اختصاص شناسه محتوا به آثار میتواند چه کمکی در حوزه تنظیمگیری انیمیشنهای خارجی که به سرعت و با دوبلههای زیرزمینی در ایران منتشر میشوند، داشته باشد، توضیح داد: همه ما میدانیم که انتشار این نوع آثار اول از همه به اکوسیستم انیمیشن ایران ضربه میزند. از طرفی محتوایی که برای کودک ارائه میشود باید بسیار محافظت شود. یکی از هدفهای مهم ما سر و سامان دادن به انتشار انیمیشنهای خارجی در بازار ایران است. به طور مثال یکی از خسارات این مساله دوبله زیرزمینی است. متاسفانه در دوبله برخی انیمیشنها کلماتی استفاده میشود که اعتراض خانوادهها را نیز دربر دارد.
دهستانی در این باره گفت: یکی از اهداف مهم ما از این کار این است که انیمشن ایران، از اکران آثار خارجی بهره مالی ببرد و در این زمینه برای تولیدات داخلی کسب سود شود.
جاهدنیا در رابطه با صحبتهایی مبنی بر اینکه قرار بود بخش انیمیشن از مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی جدا و به بنیاد ملی پویانمایی منتقل شود، بیان کرد: این بحث در ابتدا وجود داشت که کل متولیگری پویانمایی کشور به بنیاد انتقال پیدا کند. این مساله برای ما بسیار اهمیت داشت که بنیاد ملی پویانمایی به صورت مستقل و خارج از مجموعه سازمان سینمایی شکل بگیرد که اتفاق این مبحث مورد اختلاف هیئت امنای سابق نیز قرار داشت. ما معتقدیم که جنس انیمیشن با سینما کاملاً متفاوت است درنتیجه درخواست ما از همان ابتدا این بود که بنیاد مستقل از هرگونه معاونت و سازمانی باشد تا فارغ از بروکراسیهای اداری کار خودمان را انجام دهیم.
دهستانی با اشاره به این موضوع که تعامل نزدیکی با مرکز گسترش دارند، گفت: انیمیشن دارای گستره بزرگی شده است که معاونت سینمایی نمیتواند پاسخگوی آن باشد زیرا صنف گستردهای هستند و داخل آنها حرفههای مختلف وجود دارد. تجربه نشان داده است که وقتی انیمیشن زیرنظر سازمان سینمایی اداره میشود، مسائل و مشکلاتش زیر سایه سینما قرار میگیرد.
جاهدنیا در پایان اظهار کرد: امروزه انیمیشن بخش مهمی از بازار را به خود اختصاص داده است و تصور ما این است که وقتی انیمیشن با فیلم سینمایی رئال وارد رقابت شود، زیرنظر سازمان سینمایی به جای حمایت و تسهیلگری، بیشتر کنترل میشود. درواقع انیمیشن در این سالها زینت المجالسی برای دریافت بودجه بوده است. به همین دلیل فیلم سینمایی و انیمیشن باید از هم تفکیک شوند تا بتوانند بهتر فعالیت کنند.
