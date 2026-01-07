به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمحمد دهستانی معاون راهبردی و حمایت از تولید بنیاد ملی پویانمایی ایران با اشاره به نتایج رویداد سرمایهگذاری انیمیشن کاشان گفت: در این رویداد حدود ۱۶۰ اثر ثبتنام کردند که پس از داوری تخصصی و دقیق، پروندهها، نمونهها، کانسپتآرتها، فیلمنامهها و سوابق فیلمسازان بررسی شد و در نهایت ۳۶ اثر به مرحله ارائه راه پیدا کردند که ۲۸ اثر موفق به جذب سرمایه شدند.
وی توضیح داد: از این تعداد، ۲۱ اثر در بخش MVP یا نمونهسازی برای سریال و سینمایی و ۱۵ اثر در بخش آثار هنری و تجربی کوتاه ارائه شدند. پس از برگزاری چهار جلسه کلاس آموزشی و یک جلسه اختصاصی برای کسانی که در رویداد پذیرفته شدند، این افراد به کاشان دعوت شدند و طرحهای خود را ارائه کردند. به گفته دهستانی، این رویداد پویانمایی بسیار موفق بود و الگویی مناسب برای رویدادهای ملی گسترده فراهم کرد.
معاون بنیاد ملی پویانمایی ایران افزود: در رویداد کاشان، با تجمیع سرمایهگذاریهای بنیاد و حمایت مراکز دولتی فعال در حوزه انیمیشن، اکثر این مراکز حضور داشتند و استقبال قابل توجه بود. همچنین چند سرمایهگذار خصوصی هم در پیچینگ شرکت کرده و حضور فعالی داشتند. این رویداد سه روز به طول انجامید که ۲ روز آن به شکل فشرده به ارائه پیچها اختصاص یافت.
دهستانی با اشاره به چگونگی فعالیت ۲ هیئت ارزیابی توضیح داد: ۲ هیئت ارزیابی مجزا وظیفه داشتند با ارائهدهندگان طرحها گفتگو کرده و نکات مهم را برای سرمایهگذاران مطرح کرده و امتیازاتی ثبت کنند. جدول امتیازات به سرمایهگذاران ارائه شد تا بر اساس آن و امتیازاتی که خودشان داده بودند، انتخابها انجام شود.
وی ادامه داد: در نهایت، از ۲۱ اثر بخش ام وی پی، ۱۶ اثر موفق به جذب سرمایه شدند و از ۱۵ اثر بخش هنری و تجربی نیز ۱۲ اثر سرمایهگذار پیدا کردند. به این ترتیب، از مجموع ۳۶ اثر ارائه شده، تنها هشت اثر موفق به جذب سرمایه نشدند و ۲۸ اثر سرمایه لازم را دریافت کردند که آمار بسیار بالایی محسوب میشود.
به گفته دهستانی، سرمایهگذاران حاضر شامل مرکز کودک و نوجوان صداوسیما، مرکز اوج کودک و نوجوان، مرکز مهوا، مرکز متنا، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، پلتفرم فیلمیز، صندوق سرمایهگذاری سپهر، منابع استانی وزارت فرهنگ و بنیاد ملی پویانمایی بودند. این مراکز آثار را حمایت کردند و اکثر آثار موفق به جذب سرمایه شدند.
وی افزود: در بخش MVP، امید است نمونهسازی انجام شود و این نمونهها برای تولید سریالها و فیلمهای سینمایی مورد استفاده قرار گیرند. به گفته دهستانی، سرمایهگذاری برای این آثار به معنی تضمین تولید آنها است و برنامهریزی شده که همه ۲۸ اثر انتخاب شده، حتماً تولید شوند. بازه زمانی تولید بسته به نوع پروژه و اعلام تولید کنندگان متفاوت است و معمولاً بین ۶ ماه تا ۲ سال طول میکشد.
دهستانی در پایان تأکید کرد: هدف بنیاد این است که آثار انتخاب شده نه تنها تولید شوند، بلکه استانداردهای بالای کیفیتی را رعایت کنند و به نمونه های موفق ملی در زمینه تولید انیمیشن تبدیل شوند.
«هفت خوان یک قهرمان» به کارگردانی سیدمهدی حسینی، «از چیزی نمیترسیدم» به کارگردانی صادق روحی، «سمک عیار» به کارگردانی فرخ یکدانه، «دالی» به کارگردانی داوود خرمنزار، «گاگولیا» به کارگردانی محمدحسین سلیمیانریزی، «ستاره کوچولو» به کارگردانی علی بصیری، «آرام در سیرک عجایب» به کارگردانی محمد خیراندیش، «سرزمین ممنوعه» به کارگردانی مهدی خروشی، «زائرسرای حبالحسین» به کارگردانی حمیدرضا ایزدی، «محافظان طبیعت» به کارگردانی مرضیه ذاکری، «ماجرای یک ذره» ریحانه یوسفآبادی، «ماجراهای شاتوت» به کارگردانی نرگس فضلی، «آناهیتا» به کارگردانی اشکان رهگذر، «نگهبان کوچولو» به کارگردانی خشایار الوندی، «نجما» به کارگردانی محمدحسین علمدار، «های فایو» به کارگردانی حسین ولیان، نمونههای اولیهای هستند که از سوی سرمایهگذاران برای ساخت انتخاب شدند.
«وقتی آسمان فروریخت» به کارگردانی امید خوشنظر، «وقتی مامان کوچولو بود» به کارگردانی سیدمحسن پورمحسنی شکیب، «میچکا» به کارگردانی مینا محمودی، «مامان» به کارگردانی مهین جواهریان، «عمو صدام» به کارگردانی علی فتوحی، «مرثیه پریان» به کارگردانی مجیدرضا عیوضی، «پرنده آرزوها» به کارگردانی زیبا ارژنگ، «بت پنیری» به کارگردانی وریا نیکمنش، «آنطرف» به کارگردانی آمنه منشیزاده، «شب بود» به کارگردانی امیرمهدی شاطریان، «من پشت کابینت بودم» به کارگردانی زهرا عربی، «معلق» به کارگردانی هژیر اسعدی، طرحهای هنری و تجربی هستند که سرمایهگذاران حاضر به پرداخت هزینه تولید آن شدند.
نظر شما