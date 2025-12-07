۲۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان سمنان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت روز دانشجو در سمنان با حضور دانشجویان و دانشگاهیان ضمن اشاره به مسائل مختلف استان بیان کرد: یکی از اقدامات خوب صورت گرفته در استان نهضت ملی مسکن است.
وی از اجرای ۲۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن در این استان خبر داد و گفت: توسعه محدودههای شهری برای تأمین زمین مورد نیاز در استان، امکان پذیر است.
استاندار سمنان با بیان اینکه پیشبرد نهضت ملی مسکن در این استان در گرو تأمین زمین و همچنین تکمیل زیرساختها و همراهی دستگاههای خدمات رسان است، گفت: در برخی شهرستانها، توسعه محدوده شهری تنها پس از طی مراحل دقیق فنی و زیستمحیطی امکانپذیر است و پیش از آن نمیتوان زمین جدید تخصیص داد.
کولیوند درباره مشکلات دامداران و کمبود نهادههای دامی در استان سمنان توضیح داد: این موضوع ریشهای ملی دارد و تأخیر در برخی سفارشها امروز دامداران استان را در تنگنا قرار داده است. هر هفته پیگیری میکنم، چراکه دام، زبان شکایت ندارد و بیصدا گرفتار کمبود میشود.
وی درباره تعطیلی دانشگاهها هنگام آلودگی هوا یا شیوع بیماری نیز گفت: مرجع اعلام این وضعیت، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل محیط زیست هستند و تصمیمگیری باید بر پایه گزارشهای کارشناسی آنان باشد؛ زیرا تصمیم شتابزده نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه خود مسئلهای تازه میآفریند.
در این نشست، برخی دانشجویان مسائل صنفی و سیاسی و اجتماعی خودشان را مطرح ساختند.
