۲۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان سمنان اجرا شد

سمنان- استاندار سمنان از اجرای ۲۲ هزار واحد مسکن در چارچوب نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: برای تأمین زمین مورد نیاز این طرح بزرگ، توسعه محدوده‌های شهری به عنوان یک راهکار در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت روز دانشجو در سمنان با حضور دانشجویان و دانشگاهیان ضمن اشاره به مسائل مختلف استان بیان کرد: یکی از اقدامات خوب صورت گرفته در استان نهضت ملی مسکن است.

وی از اجرای ۲۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن در این استان خبر داد و گفت: توسعه محدوده‌های شهری برای تأمین زمین مورد نیاز در استان، امکان پذیر است.

استاندار سمنان با بیان اینکه پیشبرد نهضت ملی مسکن در این استان در گرو تأمین زمین و همچنین تکمیل زیرساخت‌ها و همراهی دستگاه‌های خدمات رسان است، گفت: در برخی شهرستان‌ها، توسعه محدوده شهری تنها پس از طی مراحل دقیق فنی و زیست‌محیطی امکان‌پذیر است و پیش از آن نمی‌توان زمین جدید تخصیص داد.

کولیوند درباره مشکلات دامداران و کمبود نهاده‌های دامی در استان سمنان توضیح داد: این موضوع ریشه‌ای ملی دارد و تأخیر در برخی سفارش‌ها امروز دامداران استان را در تنگنا قرار داده است. هر هفته پیگیری می‌کنم، چراکه دام، زبان شکایت ندارد و بی‌صدا گرفتار کمبود می‌شود.

وی درباره تعطیلی دانشگاه‌ها هنگام آلودگی هوا یا شیوع بیماری نیز گفت: مرجع اعلام این وضعیت، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل محیط زیست هستند و تصمیم‌گیری باید بر پایه گزارش‌های کارشناسی آنان باشد؛ زیرا تصمیم شتاب‌زده نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه خود مسئله‌ای تازه می‌آفریند.

در این نشست، برخی دانشجویان مسائل صنفی و سیاسی و اجتماعی خودشان را مطرح ساختند.

