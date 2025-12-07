به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در آئین بزرگداشت روز دانشجو در جمع دانشجویان و استادان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت: شانزدهم آذر در تقویم ملی ما، به عنوان روز دانشجو نامگذاری شده، روزی برای یادآوری مبارزات دانشجویان در دفاع از حقوق ملی علیه استکبار و استبداد و پاسداشت دانشجویان عزیزمان به عنوان سرمایههای کشور برای ساختن فردای بهتر این سرزمین است.
وی افزود: دانشجویان ما ادامه دهنده راه همان دانشجویان مبارز و شهیدی هستند که برای استقلال ایران ایستادند و امروز هم دانشجویان فهیم ما، همگام و همراه با ملت، هم در عرصه دانش و هم در عرصه آبادانی، نقشآفرین هستند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: نگاه نقادانه دانشجویان و مشارکت و نقشآفرینی سازنده آنها در تصمیمسازیها را یکی از اضلاع گفتمان توسعه ایران و استان میدانم و همواره در جلسات مختلف به مدیران تاکید کردهام از نظرات نخبگان و دانشگاهیان و جوانان در احصای نظام مسائل استان و تدوین چارچوبهای تحقق توسعه استان بوشهر استفاده کنند.
زارع تصریح کرد: دولت چهاردهم از عمق جان، معتقد به بهرهگیری از نظرات کارشناسی است و راهی جز اتخاذ راهحلهای کارشناسی و به کار بستن راهکارهای اجرایی صحیح نداریم.
وی ادامه داد: رویکرد ما تقویت ارتباط با دانشگاههاست و انتظار داریم دانشگاهیان و دانشجویان و همه نخبگان و افراد توانمند، گام در میدان عمل بگذارند تا بتوانیم مشکلات را با کمک یکدیگر برطرف کنیم.
زارع در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای پروژههای حوزه درمان ابراز داشت: اکنون ۵ بیمارستان در راستای ارتقای سطح کیفی سلامت و درمان استان در دست اجرا است که برای تسریع در تکمیل این پروژهها، نهایت توان خود را به کار میگیریم.
وی به تلاشهای مسئولان برای بهبود معیشت مردم اشاره کرد و گفت: برای توسعه استان و ارتقای سطح رفاه و درآمد و اشتغال و کاهش آسیبهای اجتماعی، باید در کنار هم با اتحاد و انسجام برای این مهم گام برداریم.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: دانشجویان با متانت و بیانی زیبا، نقدها و مطالبات خود را بدون لکنت مطرح کردند و ما موظف به پاسخگویی شفاف هستیم.
زارع در ارتباط با خوابگاههای دانشجویی نیز بیان کرد: اقدامات لازم برای رفاه و آسایش دانشجویان بویژه ارتقای کیفیت خوابگاههای دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شتاب میگیرد و عملیات اجرایی خوابگاه متأهلین دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز تسریع میشود تا بر اساس برنامه ریزی جدید، مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
زارع با ابراز رضایت از انتشار منظم نشریات دانشجویی افزود: انتشار نشریات دانشجویی در دانشگاههای استان افزایش یافته و در اینجا نیز از ۲ نشریه به ۱۲ نشریه افزایش یافته که قابل تقدیر است.
استاندار بوشهر یادآور شد: با برنامهریزی صورت گرفته توسط دانشگاه علوم پزشکی، خانه جوان نیز در این دانشگاه ایجاد میشود.
در این آئین، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در فضایی صمیمانه به بیان سوالات و دغدغههای خود پرداختند که استاندار بوشهر با حوصله و با دقت به همه سوالات و نظرات آنان پاسخ داد.
نظر شما