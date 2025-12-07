به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب میرزایی قیری، ظهر یکشنبه در دیدار با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گراش با بیان اینکه جامعه تشنه خردورزی است، اظهار کرد: دانشجویان با توان علمی، نگاه مطالبه‌گری و روحیه کار و تلاش خود می‌توانند در حل مسائل اصلی جامعه تأثیرگذار باشند و مسیر پیشرفت را هموار کنند.

وی ضمن گرامیداشت ۱۶ آذر این روز را به دانشجویان تبریک گفت و افزود: آینده‌ای آباد و پیشرفته برای ایران، با تلاش، علم‌آموزی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان رقم خواهد خورد.

فرماندار گراش همچنین با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها، خواستار ارتباط نزدیک‌تر میان دانشکده و بدنه اجرایی شهرستان شد و از دانشجویان خواست با ارائه ایده‌های نو، در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت فعال داشته باشند.

مهدی محسن زاده، رئیس دانشکده علوم پزشکی گراش نیز ضمن تبریک روز دانشجو، گفت: دانشجویان سرمایه‌های اندیشه‌ساز کشور هستند و مراکز دانشگاهی بدون حضور فعال آنان معنا پیدا نمی‌کند.