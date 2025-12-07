  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸

فرماندار گراش: آینده آباد ایران با تلاش دانشجویان ساخته می‌شود

فرماندار گراش: آینده آباد ایران با تلاش دانشجویان ساخته می‌شود

گراش- فرماندار گراش امروز بر اهمیت نقش‌آفرینی جوانان دانشگاهی در مسیر توسعه کشور تأکید کرد و گفت: ایرانی آباد در بستر مطالبه‌گری خردمندانه،با تلاش دانشجویان محقق می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب میرزایی قیری، ظهر یکشنبه در دیدار با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گراش با بیان اینکه جامعه تشنه خردورزی است، اظهار کرد: دانشجویان با توان علمی، نگاه مطالبه‌گری و روحیه کار و تلاش خود می‌توانند در حل مسائل اصلی جامعه تأثیرگذار باشند و مسیر پیشرفت را هموار کنند.

وی ضمن گرامیداشت ۱۶ آذر این روز را به دانشجویان تبریک گفت و افزود: آینده‌ای آباد و پیشرفته برای ایران، با تلاش، علم‌آموزی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان رقم خواهد خورد.

فرماندار گراش همچنین با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها، خواستار ارتباط نزدیک‌تر میان دانشکده و بدنه اجرایی شهرستان شد و از دانشجویان خواست با ارائه ایده‌های نو، در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت فعال داشته باشند.

مهدی محسن زاده، رئیس دانشکده علوم پزشکی گراش نیز ضمن تبریک روز دانشجو، گفت: دانشجویان سرمایه‌های اندیشه‌ساز کشور هستند و مراکز دانشگاهی بدون حضور فعال آنان معنا پیدا نمی‌کند.

