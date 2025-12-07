مسرور: اعضای کمیته رسیدگی به جریان ماراتن کیش منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعضای کمیته رسیدگی به رویداد ماراتن کیش منصوب شدند. این انتصاب در پی انتشار گزارش‌ها و واکنش‌ها پیرامون حواشی رخ‌داده در جریان برگزاری ماراتن کیش و با هدف انجام بررسی دقیق و ارائه گزارش جامع انجام شده است.

بر اساس حکم صادره، کمیته موظف است با جمع‌آوری مستندات، انجام ارزیابی‌های میدانی و بررسی تمامی ابعاد برگزاری رویداد، نتایج بررسی‌های خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه کند.

مهدی مزینانی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری؛ میثم صفرزاده، معاون حقوقی، بازرسی و امور مجلس؛ و حمید واشقانی فراهانی، مدیر بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات دبیرخانه، اعضای منصوب‌شده در این کمیته را تشکیل می‌دهند.