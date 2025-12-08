به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: بررسی شاخص‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموع صادرات کالا و خدمات به رقم ۹۹۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به ۸۳۶ میلیون دلار سال ۱۴۰۳ رشد ۱۹ درصدی داشته و ۶۵ درصد هدف مصوب را محقق کرده است.

در حوزه سرمایه‌گذاری نیز طی این دوره، چهار میلیون و ۴۱ هزار و ۸۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی با رشد ۳۰ درصدی و ۴۶۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی با رشد ۶۹۱ درصدی جذب شده است. همچنین یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی با رشد ۱۸ درصدی و ۳۷۲.۱۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی با رشد ۲۶۲ درصدی به مرحله تحقق رسیده است.

بر اساس این گزارش، در هشت‌ماهه نخست سال جاری ۸۶ طرح صنعتی با سرمایه ثابت ۱۵۴ هزار و ۴۵۶ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و وارد فاز تولید محصولات صنعتی شده‌اند. نرخ رشد ارزش تولیدات در این دوره نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به ۳۱ درصد رسیده و ۸۹ درصد هدف مصوب نیز محقق شده است.

همچنین ۸۳ درصد ارزش تولیدات به واحدهای صنعتی مناطق اختصاص دارد و رشد ثبت‌شده نشان‌دهنده توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی، انرژی و صنایع صادرات‌محور است.

در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان نیز داده‌ها نشان می‌دهد منطقه آزاد ارس بیشترین سهم تأسیس شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان را در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴ به خود اختصاص داده و پس از آن مناطق انزلی و ماکو در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.